Comunidades demandan apoyo gubernamental de proyectos colectivos

“Tenemos el problema que nosotros como comunidad no hemos tenido nunca el apoyo de gobiernos municipales ni el gobierno central, no sólo del actual, sino desde hace años”, expresó Silvia Torres, integrante de la Junta de Agua ACOVI, del distrito de Guacotecti, departamento de Cabañas.

Torres explicó que los proyectos que han logrado capitalizar en sus comunidades como el acceso al derecho humano del agua, ha sido financiado y apoyado por oengés y otros grupos comunitarios como la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES), que les ha permitido asegurar el agua en su comunidad.

“Hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo de la Asociación ADES, a través de la solidaridad con otras comunidades vulnerables como la nuestra, cuando sabemos que es algo que debería de financiar el Estado, pero nunca se ha hecho en este territorio”, agregó Torres.

Guacotecti es un distrito del municipio de Cabañas, a 136 kilómetros de San Salvador, cuenta con un estimado de 7 mil 585 habitantes. Según, un estudio del PNUD, se encuentra en el listado de territorios en “extrema pobreza y el bajo índice de desarrollo humano”. Esta condición de pobreza alta, la comparte con otros 18 de los 44 municipios que contienen más del 30% de pobreza en el país.

La Oficina Nacional de Estadística y Censos del Banco Central de Reserva (BCR) reportó que más de 1.92 millones de salvadoreños están en el “umbral de pobreza monetaria”, que es la mayor registrada desde 2018.

Para Torres, los proyectos de mayor sensibilidad como el acceso al agua en la zona rural, en su mayoría los han obtenido con apoyo económico o asesoramiento técnico, o ambos inclusive, a través de oenégs, cuyos fondos los canalizan de países extranjeros.

“Nosotros estamos comprometidos, porque cuando estos proyectos terminan debemos hacer esfuerzos para ver como los mantenemos y seguir funcionando, para no dejar que caiga, porque como población nos hemos hecho responsables”, agregó.

No obstante, este proyecto que fue desarrollado entre el año 1996 a 1997, que casi cumple los 30 años de haber sido instalado, demanda de la Junta de Agua y la comunidad una infinidad de gastos, ya sea de mantenimiento o por reparaciones.

“Este es un problema grande, porque requiere una gran inversión que se debe hacer para mantener el funcionamiento de la bomba, también el mantenimiento de la red de tuberías, su sistema eléctrico, que son cosas que como Junta de Agua, muchas veces, no alcanzamos a cubrir estos gastos”, señaló.

“Es difícil, porque es poco el dinero que ingresa del consumo y que es absorbido mayormente por lo pagos que hay que hacer en mantenimiento y la factura de servicio eléctrico de CAESS, porque salen bastante altos, para que funcione el sistema de bombeo”, expresó Torres.

Asociación ADES solidaria con comunidad

“Como comunidad Tempisque hemos tenido la bendición de encontrarnos en el camino con la Asociación ADES, con ellos hemos construido proyectos muy importantes”, reconoció Silvia Torres, al compartir que han trabajado de manera conjunta para edificar infraestructura para la bomba y la reparación del tanque de captación.

“Fue un gran logro reparar el tanque de captación y distribución, porque el que teníamos estaba bien dañado y no teníamos los recursos económicos para repararlo, por el mismo consumo de fondos que se requiere para mantenerlo funcionando, entonces, no nos alcanza para cubrir todas las reparaciones, porque el dinero que ingresa se invierte a las demandas del momento y salimos apenas ajustados en gastos”, manifestó.

“También, en conjunto hemos desarrollado proyectos bonitos como la reforestación para proteger la zona de recarga para nuestra agua. Cada año vamos sembrando nuevos arbolitos y así lograr que esta zona de infiltración permanezca cubierta, con el objetivo de evitar su deforestación y contar con agua a futuro”, acotó Torres.

Modernización de cobros y control de consumo de agua

“Con la Asociación ADES tuvimos también el privilegio que nos incluyeran en un programa de facturación para el manejo de cobros del consumo de agua. Porque nosotros hasta hace un año, lo llevábamos a mano y todo era más complicado, y requería mayor esfuerzo como Junta de Agua”, compartió Silvia Torres, al señalar el apoyo que han recibido para el control del consumo del agua.

“Ellos nos dieron todo el equipo para llevar el control y tener un registro real de todos los usuarios, tenemos el equipo para hacer e imprimir recibos. Ahora, llevamos un mejor control más ordenado. Y el trabajo es menor para la junta y vemos que todo lo que estamos haciendo es de mejor calidad”, sostuvo.

“Para todo esto se nos capacitó y nos entregaron recursos para manejar estos equipos, así como los análisis de agua que llegan a nuestros usuarios y el control del clorado para el agua potable. Nosotros, como Junta de Agua ACOVI, agradecemos a la Asociación ADES y todos sus técnicos por todo el apoyo que dan a las comunidades más vulnerables de Cabañas, un trabajo que debería ser por parte del gobierno para apoyar a las poblaciones más desamparadas”, manifestó Torres.

La minería metálica una amenaza en Cabañas

En cuanto a la Ley General de Minería, Torres expresó la preocupación colectiva de su comunidad por la nueva Ley General de Minería, al considerar que este tipo de normativa permite proyectos extractivos industrializados que terminarían en poco tiempo de contaminar los suelos y el agua, así como, generar desplazamientos forzados de sus territorios.

“Nos preocupa porque no hay una política que cubra o dé prioridad a los recursos naturales de la que dependemos la población. Y no ponen mucha atención en que estos proyectos serán desastrosos para las comunidades. Como nosotros que tenemos nuestra fuente de agua en dirección donde quieren abrir una mina”, agregó.

“Nosotros, por motivos que nunca hemos entendido, ¿Por qué no nos toman en cuenta?, en estos proyectos. Y no sólo este gobierno actual, también los anteriores, no nos han tomado en cuenta. Nosotros, como Junta de Agua, le pedimos al gobierno que descarte este tipo de leyes y por el contrario apoye a las organizaciones y los países que apoyan con sus donaciones a la población salvadoreña”, puntualizó Torres.

