Comisión debate informe de juicio político contra presidente de Ecuador

TeleSUR

La Comisión de Fiscalización se reúne este 6 de mayo para conocer y debatir el informe sobre el proceso de juicio político en contra del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

La única presente de los proponentes del juicio político fue la asambleísta Viviana Veloz (UNES); los otros tres solicitantes no llegaron.

La Comisión de Fiscalización se instaló a las 10H15 horas locales en la que se conocerá el informe sobre el proceso de sustanciación de juicio político en contra del presidente Lasso, por presunto peculado.

Este 6 de mayo los legisladores de esta mesa parlamentaria tendrán aprobar el informe no vinculante que irá al Pleno de la Asamblea para decidir el futuro del jefe de Estado, quien es acusado de presunto peculado.

Como único punto del orden del día constaba el debate del informe no vinculante que será remitido al Pleno sobre el juicio político que impulsa la mayoría opositora del correísmo y el PSC contra Lasso por supuesto peculado.

Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo) y los comisionados Marco Troya, Pedro Velasco y Roberto Cuero, pidieron cambiar el orden del día por otros temas.

El borrador de informe, difundido un día antes, plantea que el proceso no avance al Pleno de la Asamblea. La sesión se realiza en forma presencial en el salón del ex Senado del Palacio Legislativo.

Entre las conclusiones del borrador del informe consta que Lasso «no incurrió en peculado» en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tankers para la renta de buques, que se suscribió en el anterior Gobierno. Por lo que recomendó «no dar paso al enjuiciamiento político».

Si se decide la recomendación del archivo, el Pleno socializará las razones para que el mandatario no sea enjuiciado. No obstante, puede no hacer caso a las observaciones de la Comisión y un asambleísta puede mocionar para seguir con el proceso del juicio político, para eso necesitaría el respaldo de 70 votos.

La asambleísta interpelante en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, Viviana Veloz, dice que el informe presentado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, es una burla para el país y no pasará.