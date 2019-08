Comercio entre China y ESA supera los $1.7 millones

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

El Salvador y la República Popular China tienen amplias perspectivas y gran potencial de cooperación, así lo afirmó la embajadora del país asiático Ou Jianhong, a un año de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Al cierre de 2018, el comercio bilateral superó los $1.7 millones. Las exportaciones salvadoreñas a China alcanzaron los $85.89 millones registrando un aumento del 82 %.

La semana pasada se hizo el despacho de café oro de El Salvador a China, “el primer comercio de exportación de café a China”, puntualizó Jianhong. Cabe destacar que ambas partes también están negociando la expansión del volumen de comercio de azúcar. En la actualidad el consumo promedio anual del producto en China Continental supera las 15 millones de toneladas.

“Las compañías como COFCO han ratificado la calidad de la azúcar salvadoreña y están dispuestas a promover aún más el comercio bilateral sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo (…) la embajada está dispuesta a brindar más facilidades y construir plataformas para este negocio”, dijo.

“El Salvador es un nuevo socio en la cooperación internacional de la Franja y la Ruta. La parte china espera que su país se incorpore en la vía rápida del desarrollo económico, obteniendo beneficios tangibles para el impulso de las relaciones bilaterales y sus cooperaciones a un nuevo nivel”, agregó.

La iniciativa de la Franja y la Ruta es enfocada en la cooperación económica internacional y persiste en la deliberación, construcción y el disfrute mutuo. A la fecha el volumen de comercio total entre China y los países que conforman la iniciativa ha superado los $6 billones y las inversiones han excedido los $80 mil millones, “brindando oportunidades de desarrollo a todos los países”.

La embajadora aseguró que su país tiene una posición abierta y positiva hacia la firma de acuerdos de libre comercio con cualquier país, incluido El Salvador.

“China está dispuesta a acelerar el proceso de negociaciones sobre el acuerdo bilateral de libre comercio, después que la parte salvadoreña finalice el proceso jurídico de la denuncia de TLC con Taiwán para proporcionar un mejor ambiente de inversión y comercio para empresas de ambas partes, así como las políticas y garantías regulatorias estables y confiables para las cooperaciones pragmáticas para los dos países”, puntualizó.

Asimismo, destacó que China ha firmado 17 Tratados de Libre Comercio con 25 países y regiones del mundo.

“Estamos convencidos que en los próximos años con la profundización del entendimiento mutuo y la confianza, muchos proyectos de cooperación lograrán nuevos avances”, manifestó la diplomática en una entrevista a Diario Co Latino.

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre el gigante asiático y El Salvador generó diversas opiniones entre diferentes sectores del país. Jianhong indicó que a un año de su establecimiento, las relaciones han sido basadas sobre el respeto mutuo, la independencia y autodeterminación, “lo que corresponde a los intereses fundamentales de ambos países”.

“Las relaciones chino-salvadoreñas no se apuntan a ninguna tercera parte, no participaremos en una competencia viciosa con ningún país, no crearemos la esfera de influencia en busca de objetivos geopolíticos. China está dispuesta a llevar a cabo las cooperaciones de manera tripartita y multipartidista sobre la base de respeto a las voluntades de los países de la región, en aras de agrandar el pastel de interés en busca de ganar-ganar y beneficio para todos”, expuso ante la injerencia de Estados Unidos.

Jianhong enfatizó en que las relaciones entre El Salvador y China es entre Estados independientes y soberanos, trascendiendo diferencias ideológicas, intereses partidarios y personales.

La diplomática declaró, que su nación “aprecia mucho y apoya firmemente los esfuerzos del gobierno salvadoreño en su desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida del pueblo”.