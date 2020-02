Ciudadanía rechaza invasión de poderes por parte del Ejecutivo

Joaquín Salazar

“Nada por las armas, el Estado de Derecho es el que manda”, decían a una voz decenas de ciudadanos que se aglutinaron en la Plaza Las Américas (Salvador del Mundo), para rechazar la invasión de poderes y militarización de la Asamblea Legislativa, perpetrada por el Presidente de la República, Nayib Bukele.

Keyla Castro, del Colectivo Amorales, dijo que el pasado domingo significó un retroceso para la historia reciente del país, sobre todo, para los sectores vulnerables (mujeres y LGBTI) que sufren por la violencia por parte de militares salvadoreños.

“Como bloque feminista decimos que no vamos a permitir una militarización ni mucho menos el quiebre de nuestra democracia tan incipiente que aún estamos construyendo, estamos consientes que este es el principio de muchos caminos ,si no nos manifestamos ahora. No queremos parecernos a Nicaragua, como es un dictador de izquierda y que este mismo presidente ha desconocido”, dijo.

Además, aseguraron que el presidente Bukele mostró su lado autoritario, totalitario y fundamentalista, por lo que los sectores populares iniciarán a desconocer este gobierno. “Lo que pasó el domingo no puede volver a pasar, vamos a seguir haciendo acciones”, adelant

De igual manera, denunciaron que los hechos del domingo no solo constituye una injerencia y una violación a la independencia de poderes, sino también a la re victimización de las víctimas del Conflicto Armado. “El abuso de poder y la represión. Los supuestos llamados de la lucha contra la inseguridad, solo ha servido para criminalizar y perseguir a los sectores más pobres. La militarización ha sido sinónimo de violencia sistemática”, explicaron a través de un comunicado.