Cien años de Maya Salarrué. Tania Primavera

Intento entrar en su mundo. Dibujante desde abrir los ojos. Trenzado el cabello, manos de diosa hechas para el arte y la costura. Pinturas con color intenso. Pinturas con memoria e historia. En pequeños formatos o grandes tapices. Historietas. No tienen fecha. Solo su nombre: “MAYA”, así, con mayúscula. Esa es: María Teresa Salazar Lardé “Maya”. La solitaria, la brusca y dulce, la musical y cantora, la escritora, la abundante multifacética, la hija de Salarrué y Zelié Lardé, brilla con luz propia. Una estrella desconocida de Cuscatlán.

El dibujo no está en la mano, está en la memoria.

Del 9 al 30 de marzo de 1951, en espacios como el United States National Museum y en la Smithsonian Institution, cuadros y tapices de Maya, pinturas de su padre y hermanas, entre otros pintores fueron expuestos durante una muestra salvadoreña. La obra de Maya expuesta fueron dos acuarelas y una obra en arcilla que desconozco el formato: Gabriel, watercolor; San Patrick, watercolor; The Sad Faun, clay.

Solo Maya de rebelde y moderna no, ella prefiere estudiar piano, pintar, escribir, hacer sus delantales de trabajo, hacer vestidos de muñecas, pensar, estudiar diversas culturas. En El Salvador junto a su madre, la pintora Zelié, mientras su padre trabaja como agregado cultural en Estados Unidos, continúan su vida, en constante comunicación a través de cartas, hasta 1958, cuando él regresa al país.

Maya estudia piano con el músico Ion Cubicec. Busca y busca, en diversas filosofías y religiones. Le fascinaban los dibujos de Gustave Doré. El sueño era el dibujo. No le voy a encajar solo en el “arte primitivo”. Es más. Lo tuyo era el dibujo. Siempre. En pequeños formatos, coloridos, únicos.

Me contó el pintor Ricardo Humano, donante del Legado Salarrué al MUPI (26 de junio de 2003), y amigo de la familia, que entró a un monasterio en Panamá. Escribió una novela llamada “Rosas tempranas para un obispo griego” que se comieron las polillas. Estudió un poco de ruso y arameo. En ese monasterio también dio clases de dibujo. Pero regresa al enterarse que su madre estaba enferma, ella murió a finales de octubre de 1974, año en que se publica una edición de “Cuentos de Cipotes” de su padre, Salarrué, con sus maravillosas ilustraciones; ya en 1945, Zelié ilustró la primera edición de los cuentos. Un año después, la noche del 27 de noviembre de 1975 muere Salarrué, su amado Dagdito. Maya fue quien entregó a Ricardo Humano el legado, para su rescate, «vos sos el que estaba esperando» le dijo, en 1993.

Respecto a su obra, Maya dice: “cuando yo quería hacer ingenuo, lo que hice fue fijarme, primero en las cosas que mi madre (Zelié) hacía. Pero lo que yo quería hacer era distinto. Habían unos niños chiquitos como de tres años, afuera de una casa. Se le veían tres lados a la casa. Entonces, lo pinté. Y tenía cuidado que no tuviera absolutamente nada de perspectiva. Porque los primitivos tratan de imitar la perspectiva. Entonces yo suprimí completamente la perspectiva. Si pintaba una muchacha con un cántaro, la mano estaba aquí, el cántaro aquí…”.

Por eso asegura: “algunas personas creen que es en la mano que está el dibujo, pero no, está en la memoria”.

Hay un manuscrito inédito, la novela “El hombre verde» (1954). También un legajo de papeles conteniendo el cómic Dick Turpin. Le gustaban muchas cosas, no solo hacía pintura naif.

Me impacta mucho la pintura “La muerte tras la puerta”, no está expuesta, esa permanece en el Archivo Histórico, no es naif.

En la colección del MUPI hay un manuscrito de Salarrué, que transcribí: “en Maya ha nacido de un lenguaje franco que hace florecer en forma inteligente una ingenuidad casi angélica, que despoja el dibujo y el color de toda vacilación y toda torpeza plástica, propias de la expresión infantil y sus restricciones. Un Sentimiento de abstracción, al mismo tiempo ensoñadora e informativa”.