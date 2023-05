CIDH y RESDESCA urgen a Estados adoptar medidas para personas en situación de calle

Gloria Silvia Orellana @DiarioCoLatino L a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) alertaron a los Estados miembro sobre la “atención a las personas en situación de calle en las Américas”, la cual se “agravó” durante la pandemia por Covid 19. Por lo que hacen un llamado “urgente” a los Estados de la región para adoptar medidas, políticas estructurales y maximizar recursos para garantizarles los derechos humanos de esta población. “La CIDH y la REDESCA observan que las personas en situación de calle, entendidas como aquellas que carecen de una vivienda estable, segura y adecuada -aunada a la privación generalizada de otros derechos-, hacen parte de un grupo en condición de vulnerabilidad que requiere especial atención”, detallan en un pronunciamiento. Agregan “lo anterior considerando particularmente abandono y marginación social en la que se encontrarían, así como por no contar con un lugar distinto al espacio público para desarrollar su vida íntima y social”. Ante esta situación, la Comisión IDH y REDESCA toman nota a lo indicado por el Sistema de Naciones Unidas (ONU) sobre el “Hábitat” y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la “vivienda adecuada”, que tiene múltiples causas complejas y que puede evidenciar distintas maneras que incluyen no sólo vivir en espacios abiertos, vía pública, vehículos, alojamientos temporales de emergencia, campamentos o refugios temporales, a las que se unen las viviendas inadecuadas o inseguras. “Es relevante constatar que la pandemia impactó sobremanera a las personas en situación de pobreza y, aún con más fuerza, a la población en situación de calle. Al respecto, de acuerdo a datos de CEPAL, se ha experimentado un fuerte aumento en los índices de pobreza extrema en la región, reflejado en el incremento de cerca de 5 millones de personas (2020-2021)”, indican. “La pobreza habría alcanzado el 32.1% de la población de América Latina aproximadamente 201 millones de personas, y la pobreza extrema a un 13.8%, 86 millones millones de personas. Es así como se habrían alcanzado niveles que no se habían visto desde al menos hace una década. Igualmente, la CEPAL ha señalado que durante la pandemia se han multiplicado los asentamientos informales precarios y las personas en situación de calle”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la REDESCA realizaron un “llamado enfático, urgente” a los Estados miembros para que garanticen los derechos humanos y, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en situación de calle. “Para estas medidas es fundamental adoptar un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género e interseccionalidad, que contemple políticas estructurales de tipo preventivo. Y la protección social de las personas en situación de calle debe ser prioritaria para los Estados”, además “promover la sensibilización de sus instituciones, fuerzas de seguridad y sociedad en su conjunto sobre los derechos humanos de la población, buscando generar solidaridad con las circunstancias y traumas que las personas sin hogar experimentan”, puntualizaron.

