Christian Alabi: Youtube Channel

Amigos

Christian Alabi es el nombre del canal de Youtube del artista y comunicador homónimo. Este proyecto nació en 2018 como respuesta a la búsqueda de un espacio propio para comunicar a su público toda la información sobre la industria del entretenimiento. Así surgió con su primer video y hasta el día de hoy.

Christian empezó su carrera en los medios de comunicación con 16 años y se formó su propio espacio en los medios de comunicación.

Licenciado en comunicación social de la UCA, políglota, con un flamante sentido del humor y un carisma único, Christian lleva a cabo un contenido que él denomina “distinto e importante”.

Christian es capaz de llevarles a su público (personas de 15 años en adelante) toda la información, educación y entretenimiento que se realiza en El Salvador a través de entrevistas con personalidades de talla nacional e internacional. Christian tiene la ambición de “romper fronteras y llegar a todos lados”.

El artista también afirma que su contenido es algo distinto y no es en nada parecido a los que otros creadores de contenido hacen y que siempre buscó hacer algo que a él le gustara y trabajar con quien quisiera sin límites.

Su primer video contó con la entrevista de su colega, Carlos Aylagas. Un joven actor salvadoreño protagonista de diferentes obras de teatro y la película del director salvadoreño, Arturo

Menéndez, “La Palabra de Pablo”. Carlos y Christian llevan años siendo amigos y le considera como un gran talento de exportación internacional. Otros videos al lado de Juan Salomón, chef; Pablo Alas, creador de eventos y José Forteza, editor senior y jefe de la revista GQ Latinoamérica y Vogue Latinoamérica, se pueden encontrar en el canal de Youtube.

Posteriormente Christian vuelve con otro concepto muy interesante donde entrevista desde su casa en vivo y directo a una de las mujeres y figuras públicas más destacadas de El Salvador, Olga Miranda. Hasta hoy por día es uno de sus videos más vistos y compartidos.

“Me gusta trabajar con personas con quienes siento química y todo se hace muy orgánico. Me divierte la disponibilidad y la amistad que he forjado con todos y que me han aportado grandes satisfacciones”, describe el artista.

Christian se considera más artista que comunicador y así lo afirma: “Yo soy artista por encima de todo. Desde niño tengo esa chispa, el dinamismo, me la paso escribiendo canciones, dibujando, soy muy creativo y me cuesta mucho mantenerme quieto. Soy muy intenso para todo. Tengo excesividad de talento y muchas ideas “locas” que la gente considera muy extrovertidas o atrevidas pero yo como artista estoy acá para sacar del confort cerebral a la gente. Incluso hay cierta incomodidad por cómo visto, lo que digo o pienso pero es que me gusta tener sentido común y razonamiento. Desde niño imitaba a la gente y aún lo hago. De igual forma siempre cantaba y bailaba. Entonces soy artista y no lo que algún título diga”.