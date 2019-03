CELADAS EN AJEDREZ

AJEDREZ EN LA HISTORIA David Ernesto Blanco Coordinador de Proyectos Educativos de Ajedrez [email protected]

En el juego del ajedrez, una celada es la trampa que se le plantea al adversario al ofrecerle material a cambio de una compensación mayor, como puede ser hacer jaque mate u obtener una ganancia de material que compense el otorgado.

Generalmente, si no se cae en este tipo de trampa, el bando atacado no sufre ningún tipo de pérdida y puede incluso obtener mejor posición. Así que hay que pensar si conviene o no los “regalos” del rival.

Un tipo de Celada es la que se plantea en la Defensa Owen

e4 b62. d4 Ab73. Ad3 f5 Jugada dudosa 4. exf5 Axg2

Esta era la idea de 3…f5, el conductor del bando negro pensaba que capturaría la torre, pero ha cáido en la trampa del bando blanco.

Esta es la continuación que las negras no calcularon.5. Dh5+ g6 6. fxg6 Cf6?? Este es un grave error que pierde la partida, mejor era 6… Ag7 7.gxh7+ Cxh5 Parece increíble que las blancas se hayan olvidado de su Dama pero no es así, es un simple cebo para realizar el mate a la siguiente jugada 8.Ag6++

En la variante con 6.Ac4 frente a la defensa siciliana Clásica las negras pueden tener problemas si quieren transponer a un Dragón, 1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 Cc6 6. Ac4 g6

(6… e6 suele ser el camino habitual y, por supuesto, de ese modo se evitan los temas tácticos contra f7.)

Cxc6 bxc6 8. e5 dxe5?

(8… Cg4 9. e6 f5se ha jugado a veces, pero no deja de parecer una solución bastante artificial para las negras.)

(8… Cd7 9. exd6 exd6 10. O-O y las blancas están mejor. Además no resulta fácil solucionar el problema de las negras del rey en el centro.)

Axf7+¡Desviación y aprovechamiento táctico de las columnas centrales! 9… Rxf7 10. Dxd8 1-0

Lenguaje: A: Alfil a,b,c,d,e,f,g,h : Peones R: Rey 0-0 :Enroque corto T: Torre 0-0-0 : Enroque largo C: Caballo + : Jaque D: Dama ++ : Jaque Mate