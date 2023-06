Canto paterno

Julio Iraheta Santos (QEPD)



Y llegaste. Canario de sol fuiste en mis pupilas.

La madrugada fue la rama de tu primer gorjeo,

de tu primer collar de estrellas niqueladas.

Tu oleaje de bandera desnudó ciruelas en la brisa.

Llegaste a repetir el mundo en actitud de cruz

dormida,

con los brazos abiertos, como esperando el golpe

de la razón, como esperando la saliva del siglo

echa ceniza.

¡Esperando! ¡esperando! niño de mar y aire.

Esperando con inocencia de durazno

el despertar de una ventana bombardeada.

Llegaste, niño,

sí, por fin llegaste…

La madrugada recogía cascabeles. Y la sombra,

serpiente

con manchas de leopardo, reptaba perezosa sobre

el viento

como anillo giratorio, como escafandra carcelera,

como mano golpeando con látigos de fuego la

espalda

(de la

tierra.

Era tu entrada al oxígeno hostil del tísico pulmón

de junio.

Saliste de las olas de tu madre como un pequeño

Neptuno

(oleaginoso.

Volaste como frágil pajarillo por aquel hospital de

caridad

y mis ojos cargados de insomnio y de silencio

lloraban

mientras tú cantabas sobre nubes de mantas

numeradas.

Era tu entrada por la puerta pobre,

por el camino más amargo de la tierra, por la

nómada casa

frutal de carestías, por el polen de la flor

despetalada.

Llegaste, niño, a un hogar que sólo puede

enseñarte

a amar el viento, a recoger el grito de la tarde

que palpita en el vacío.

He aquí tu árbol. He aquí que lo arranco de raíz

y lo siembro en el llanto de tus ojos.

He aquí que recojo pájaros de ardiente pluma

y los sepulto en tu piel.

Yo sé que si mi vena cae tu serás el arroyo

generoso

que la lleve al mar. Tú serás el follaje que enarbole

y bendiga con juveniles cielos el rostro de la

angustia

de mi hora postrera.

Por eso es que llegaste, hijo.

No importa que el plato esté vacío.

Tu misión de hombre es buscar como llenarlo,

para que el mundo sea un plato enorme y bueno

donde el sol de cada día llegue siempre cada día.

¡Toma mi canto y sígueme…

sígueme con presencia de alboradas!







1966