Cancelación de la COP 25 retrasa solución a cambio climático

Las declaraciones del presidente chileno Sebastián Piñera, que cancela las Cumbres de APEC y COP 25, que se realizaría en diciembre próximo, ha dado la vuelta al mundo en los medios de comunicación y se convirtió en la “comidilla” del público usuario de redes sociales, entre acusaciones y algunas muestras de apoyo.

El gobierno chileno se ha visto sobrepasado por las protestas sociales de la población que demanda no solo cambios sociales y económicos, sino que trasciende a la petición de su renuncia de la primera magistratura de ese país suramericano.

Entre las nuevas propuestas, la ONU ha señalado que buscarán nuevas sedes y fechas para realizar la COP 25, importante para el movimiento social porque daría los lineamientos para implementar el Acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015.

Carolina Amaya de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) afirmó tener “sentimientos encontrados”; primero, declaró su apoyo a las demandas sociales del pueblo chileno, porque no existen las condiciones y capacidad para asegurar la seguridad de todos los movimientos sociales que se movilizan en demanda de la justicia climática en estos encuentros, si no ha mostrado capacidad de proteger a sus connacionales.

“Es preocupante que en esta situación seamos criminalizados y reprimidos, como lo están siendo nuestros hermanos chilenos. Porque un Estado que esta violando, matando y reprimiendo no puede ser que sea el que articule una reunión tan importante como es el cambio climático, y en especial hablar de justicia climática”, indicó.

Aunque señaló que “las decisiones trascendentales o alternativas” no se discuten a ese nivel de Naciones Unidas (ONU), sí consideró que sería un atraso de un año a la “pequeña esperanza” de lograr acuerdos concretos entre las naciones.

“El informe del IPCCC es categórico, ha dicho que estamos muy lejos del 1.5 grados centígrados, que estamos lejos de los 2 grados centígrados, que esta incluido en el Acuerdo de París. Y de hecho, si en Estados Unidos que ha estado alardeando que se saldrá del Acuerdo de París, la temperatura puede llegar a los 2.9 grados centígrados. Y si el Acuerdo de París no se cumple, podríamos llegar en el escenario más pesimista, pero el más certero, la temperatura podría llegar a 3.5 grados centígrados y 4 grados en otras latitudes del planeta”, reflexionó.

Sobre el peso que tienen estos acuerdos en las Conferencias de las Partes (COPs), la ambientalista aclaró que no tienen puestas las esperanzas a esos niveles, pero sí apuestan al multilateralismo en algunas decisiones para evitar una catástrofe de consecuencias irremediables para el planeta.

“Es importante porque este año ha sido de movilización mundial en materia de justicia climática; creo que Greta (Thunberg) ha sentado un antes y un después en despertar la movilización social, de generar conciencia. Y nosotros esperamos que el Acuerdo de París (se cumpla), esperamos una cumbre latina con sabor a justicia que nos cohesione, no solo como latinoamericanos, sino una exigencia de justicia climática para todos y todas”, sostuvo. En cuanto a la salida de la administración del presidente Donald Trump señaló que junto a China, Rusia, Japón y la India son los responsables inmediatos para realizar acciones de enfriamiento del planeta, del cambio de sus matrices energéticas y la reducción de su emisión de efecto invernadero; así como financiar la adaptación a países de la región centroamericana.

“Que se salga Estados Unidos (del Acuerdo de París) es totalmente irresponsable y contradictorio a las soluciones del planeta, ellos son responsables del 30 % global de los GEIS, por tanto debe ser una demanda de justicia y civilidad para que ellos asuman compromisos, ya sea en el marco de la COP o bilateralmente, porque tienen una responsabilidad histórica de la crisis climática planetaria aunque ha sido típico ese comportamiento de los Estados Unidos, recordemos que no firmaron el Protocolo de Kyoto”, reseñó.

Agregó “los movimientos sociales van a convocar a una cumbre más alternativa, que se va a mantener lo que habían planificado, y que posiblemente se convoque para febrero del otro año, en Alemania, que tiene la infraestructura para albergar una cumbre de ese tipo”.

