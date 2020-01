Cambio en el manejo de recurso de veteranos, es peligroso, advierte el FMLN

@DiarioCoLatino

El diputado Carlos Ruiz calificó como peligrosas las decisiones que la derecha está tomando en la Asamblea Legislativa, esto ante la aprobación de diferentes reformas a la legislación salvadoreña.

Una de las últimas reformas apoyadas por los grupos parlamentarios de derecha fue a la Ley de veteranos y excombatientes de la Fuerza Armada y del FMLN para definir el control de los fondos para los veteranos.

La primera reforma fue al artículo 12, que definía al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN como institución con patrimonio propio y autonomía administrativa, quedando solo con “autonomía presupuestaria”. Asimismo, se modificó el ente que aprobará presupuesto, salarios y remuneraciones y el inicio de funciones de la junta directiva del Instituto en la Comisión Administradora.

“El que siembra vientos, cosecha tempestades (…) Existe el peligro que vuelva los enfrentamientos”, señaló el legislador, ante la falta de cumplimiento de los beneficios ofrecidos por el presidente Nayib Bukele a los veteranos de guerra.

“¿Qué ofreció el presidente a los veteranos de guerra? $300 de pensión y $3000 de indemnización, ¿qué pasa hoy?, no es cierto. En el presupuesto no había metido ni un cinco más, hasta que los veteranos lo hicieron público ordenó al ministro se agregara la pensión (…) Eso está en riesgo”, expuso el militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Ruiz aseguró que el dinero asignado para entregar $100 mensuales a los veteranos no alcanza a cubrir a los cerca de 115 mil excombatientes por lo que ya están proponiendo garantizar la cuota, solo los mayores de 60 años de edad, cuando la edad ronda entre los 45 y 55 años.

“Cuando no se planifican las cosas no se sabe que pasará, hoy dice que el dinero no alcanza. Ya desaparecieron $6 millones del presupuesto de 2019”, manifestó el diputado. A la vez, destacó los beneficios logrados por el gobierno del FMLN, el cual garantizó mes a mes $50 dólares por cada veterano, durante su gestión.

El militante de izquierda aprovechó la Tribuna Legislativa del viernes para denunciar el problema que está presentando el servicio de agua, en específico la suciedad del recurso líquido en algunas zonas del área metropolitana de San Salvador.

“Se habla de que todo está bien, pero ¿qué pasa con el servicio de agua, en que quedamos, que no se iban a corregir las cosas? Las cosas que se están haciendo mal hay que denunciarlas haga quien lo haga”, dijo en la rendición semanal, en la plaza Gerardo Barrios.