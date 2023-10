Bukele se inscribirá en el TSE antes o el mismo 24 de octubre

Samuel Amaya

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció ayer que sí se inscribirá en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidato presidencial para 2024. El aviso lo realizó cuando inauguró la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero luego de que la prensa le preguntará al respecto.

“Claro que me voy a inscribir, pero no mañana (en referencia a hoy viernes) todavía no sabemos qué día, pero obviamente; el último día es el 24 de octubre, así que, cumpliendo la ley, nos vamos a inscribir antes de que se termine el plazo, antes del 24 o el mismo 24”, comentó Bukele.

El artículo 152 de la Carta Magna establece que “no podrán ser candidatos a Presidente de la República: El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

Bukele se inscribirá a pesar de que la Constitución se lo prohíbe en al menos 6 artículos.

Este viernes se inscriben los candidatos a diputados por la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano por Nuevas Ideas.