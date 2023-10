¿Miente la diputada Callejas o miente el presidente Bukele?

César Villalona

Según Bukele, la diputada de Nuevas Ideas mintió cuando dijo que los $108 millones trasladados de los ministerios y otras instituciones del Estado hacia el a rubro «Obligaciones Generales del Estado» son para pagar deuda. ¿Por qué el ministro de Hacienda no fue a explicar a la Asamblea Legislativa para qué sería el traslado de fondos? ¿Por qué el traslado no se hizo para lo que dice Bukele sino para el rubro de obligaciones generales. ¿De dónde sacó la diputada la versión que dio? ¿Los diputados y las diputadas oficialistas no saben lo que aprobaron?

Es importante señalar que Bukele trata muy a sus diputados y diputadas. No les explica, a través de su ministro de Hacienda, para qué pide el traslado de fondos y después los desmiente. Incluso, hasta dice que el proyecto de remodelación de escuelas se encuentra atrasado porque “es un proyecto que se le asignó al Ministerio de Educación pero no le corresponde”, sino a Obras pública y a la DOM. Eso significa que el ministro de Hacienda diseñó mal el presupuesto y que los diputados y diputadas oficialistas aprobaron lo mal hecho.

Es indudable que el presidente maltrata a sus incondicionales para tratar de exculparse ante el desastre de la gestión financiera del Gobierno. Pero hay algo peor. Quien falsea la realidad con lo del traslado del dinero no es la diputada, sino el presidente

La diputada le faltó a la verdad cuando dijo que ya se había gastado el 90% del presupuesto, pues solo se ha gastado el 51.6% en 8 meses, o sea en el 67% de los días que del año. Ahí está la información, en la página 4: file:///C:/Users/DELL/Documents/EL%20SALVADOR/GOBIERNO%20DE%20EL%20SALVADOR/Gobierno%20de%20Bukele/FINANZAS%20P%C3%9ABLICAS/2023/GASTOS/Ejecuci%C3%B3n%20presupuestaria%20enero-agosto.pdf

Pero quien hace el enredo con el traslado de los fondos es el presidente Bukele, porque los recursos asignados a la DOM están en el rubro transferencia de capital, al que se le asignaron $515 millones y de los cuales, hasta el mes de agosto, solo se habían ejecutado $40.7 millones, o sea, el 8%. El problema de la DOM no es de falta de recursos por mala asignación presupuestaria, sino porque el Gobierno no le ha dado lo que le corresponde, ya que el Presupuesto Nacional se aprobó con un faltante de $1,345 millones (excluyendo el impago con los fondos de pensiones), de los cuales el Gobierno no ha podido conseguir, mediante venta de bonos, alrededor de $1,000 millones.

Los diputados y diputadas al servicio del régimen son cómplices de toda la mentira gubernamental. Y pese a ello Bukele les paga mal. No seré yo quien los defienda.