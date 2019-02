Bukele pide reorientación de $16 millones de préstamo BCIE, para construcción de escuelas

Yanuario Gómez

Representantes del Presidente electo Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, acudieron a la Asamblea Legislativa para presentar dos piezas de correspondencia en las que solicitan modificaciones al préstamo por $32 millones suscrito entre el Estado y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de escuelas.

Los representantes de quien a partir de junio de este año ocupará la primera magistratura del país expusieron que la primera solicitud tiene que ver con un recomendable a la Presidencia de la República en virtud de que solicite una renegociación del empréstito ante el BCIE, el cual cuenta con aprobación y ratificación debidas. “La otra pieza de correspondencia tiene que ver con que el préstamo valorado en $32 millones para la construcción de un nuevo edificio legislativo pueda reducirse a $16 millones y el resto pueda servir para la construcción y mejoramiento de centros escolares”, dijo Guadalupe Vázquez, diputado de GANA.

El parlamentario consideró que la reducción del presupuesto para la construcción del edificio legislativo no tiene que ver con intereses mezquinos de Bukele, sino una necesidad del pueblo recibida por el próximo mandatario y respaldada por los partidos con quienes estableció alianzas durante las pasadas elecciones presidenciales.

Ambas piezas de correspondencia recibieron el apoyo de diputados de los partidos GANA, PCN, PDC, CD y ARENA, quienes destacaron que su anuencia responde a un compromiso asumido por el presidente electo de brindar un edificio estatal que se encuentre desocupado para trasladar a más de 2 mil 500 empleados del primer órgano de Estado.

Con los $16 millones que Nayib Bukele solicita se reoorienten del préstamo del BCIE, se planea construir y remodelar 50 escuelas, 14 bibliotecas y 5 centros artísticos.

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que la solicitud de reorientación de fondos es inviable debido a que no existen estudios que precisen cual será el costo exacto de la construcción del edificio y no se puede renegociar el préstamo ante el BCIE sobre números desconocidos. “Esta es una situación eminentemente política y no debería ser así, es una necesidad, este es el primer órgano del Estado y debe estar en condiciones adecuadas para desarrollar la labor que constitucionalmente nos corresponde”, dijo el diputado presidente.

Quijano rechazó las aseveraciones de algunos allegados a Bukele respecto a que muestra terquedad en cuanto a la construcción del edificio legislativo y destacó que su única preocupación son las vidas de más de 2 mil empleados que laboran en la institución.

El parlamentario informó que años atrás cuando ocupaba el cargo de vicepresidente de la asamblea legislativa llevó a cabo gestiones para que el Ejecutivo asignara el edificio sub-utilizado de la comisión ejecutiva hidroeléctrica del río Lempa (CEL) las cuales no tuvieron resultados satisfactorios.