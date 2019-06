Brasil prepara en su laboratorio las armas para derrotar a Paraguay

Porto Alegre/Brasil/AFP

Para arrollar a Perú lo entrenaron todo: cabezazos en los tiros de esquina, movilidad y complicidad de los atacantes, disparos desde fuera del área. Ahora el doctor Tite y su enfermero Cleber Xavier preparan la fórmula que inyectarán a Paraguay para sacarla de su camino a semifinales.

La Canarinha ha ido de menos a más en esta Copa. Un triunfo ante Bolivia 3-0 sin mucho fútbol y un empate trabadísimo ante Venezuela ocasionaron los abucheos de la ‘torcida’, tanto e Sao Paulo como en Salvador.

Con a obligación de ganar el trofeo en casa, Brasil siguió trabajando para afinar la estrategia, ajustó los engranajes y , finalmente, en el tercer partido, la máquina verdeamarela arrolló a los incas.

«Por el lado derecho tenía fuerza con Richarlison, pero Gabriel Jesús también hizo ese papel. Estamos conociendo más a los jugadores, trabajando, mejorando su sintonía y principalmente las finalizaciones», dijo Cleber Xavier, asistente técnico de Tite.

– Desafío ante Paraguay –

En el camino a su noveno trofeo, en el duelo de cuartos de final Brasil debe tomar atención al buen juego que tienen con el balón detenido, advierte Diego Lugano, ex defensa central de Uruguay y hoy comentarista deportivo.

El mediocampista Miguel Almirón y el atacante Derlis Gonzales son destacados por la prensa brasileña como rápidos para el contraataque y que pueden poner en dificultades a la hora de defender.

También ven complicaciones para que Roberto Firmino pueda abrir espacios por dentro, debido a la fuerza física de la zaga charrúa.

«Volvimos a trabajar finalizaciones de posición, con movimiento, con entrada en movimiento en diagonal, la importancia de la infiltración del buen pase», dijo Cleber.

«Con la posición de balón tenemos que rodar más rápido ante una defensa cerrada, cambiar de lado para poder abrir y también finalizar con efectividad», agregó.

Y allí algunos nombres son esenciales.

– Volver a los orígenes –

Tite empezó la Copa diciendo que la pelea por la posición de ‘9’ en campo era entre Roberto Firmino -titular indiscutible- y Gabriel Jesus. Pero la necesidad de perforar las filas enemigas hicieron al comandante probar con este en otra posición.

Ante la tarea de agilizar la artillería, el atacante del Manchester City ha reemplazado a Richarlison en el extremo derecho. El hombre del Everton inglés es un aplicado y veloz atacante, de choque frontal. Pero Tite necesitaba a alguien que pueda esquivar las defensas.

Así echó mano de Gabriel Jesus quien, precisamente, jugó de extremo en su debut en el Palmeiras en el 2015.

«Jugaba así cuando subí (a titular en el Palmeiras), luego me convertí en segundo atacante, centrodelantero. Hice esa función en el Manchester City. Es una posición en la que me siento cómodo, no tengo preferencia. Es una opción más para actuar», dijo a la prensa brasileña.

En tanto, la tarea en el mediocampo para apoyar a Philippe Coutinho y Arthur recaerá en Fernandinho, quien reemplazará a Casemiro, suspendido por acumulación de tarjetas.

Sería la reivindicación para el jugador del Manchester City. Tras haber formado parte de la escuadra que recibió el 7-1 de Alemania en Brasil-2014 y anotar un autogol ante Bélgica que sacó a la Verdeamarela de Rusia-2018, el DT Tite le entrega la confianza.

– Everton, el hombre del momento –

La otra punta esencial del ariete ofensivo brasileño es, ahora, Everton, el hombre del Gremio que arribó al torneo para ser la alternativa de David Neres, el exitoso atacante del Ajax.

Autor en el tercer gol ante Bolivia, ‘Cebolinha’ entró en los últimos minutos ante Venezuela y generó movilidad. Jugada personal, individualidad y creación eran necesarias ante una zaga Vinotinto que cerró todos los espacios.

Su consagración llegó en el 5-0 ante Perú, cuando anotó el tercero en esa cuenta e hizo lo que quiso con el extremo izquierdo, complicando a Luis Advíncula y a Miguel Araújo.

Su presencia en el campo desde el inicio garantiza un estadio lleno. Juegan en el Arena do Gremio de Porto Alegre, y tiene a toda la ‘torcida’ asegurada en las tribunas este jueves.