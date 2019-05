Atletas se quejan de alimentación que reciben en la Villa CARI

@DiarioCoLatino

La Villa Centroamericana –el principal centro de albergue para atletas salvadoreños de alto rendimiento- sigue siendo objeto de críticas y quejas por parte de los atletas que ahí residen.

Recientemente, Diario Co Latino tuvo conocimiento que los atletas no están recibiendo la alimentación acorde a la dieta que exige su programa de preparación.

“Hoy (lunes) nos dieron casamiento con un pan francés que era como del sábado. Para el almuerzo el menú fue sopa de frijoles con dos tortillas y un fresco”, contó un atleta que pidió anonimato para no ser víctima de sanciones por parte del INDES, ente que administra el recinto.

Otro atleta alojado en la Villa –y que también pidió omitir su nombre- lamentó que la alimentación que están recibiendo influye en su desempeño a la hora competir fuera del país.

Para ejemplo, el deportista mencionó el caso de Lucha y Pesas que viajaron a los clasificatorios panamericanos y solo volvieron con una “wild card” para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Además de la mala alimentación, ambos atletas se quejaron de las malas condiciones en que se encuentra la Villa CARI.

Al respecto, Diario Co Latino consultó a Carlos Miranda, administrador de la Villa, sobre las quejas expuestas por los atletas, pero este dijo que todo funciona con normalidad.

“No sé por qué me pregunta eso, sí aquí todo está con normalidad y ahora (el martes) varios atletas residentes desayunaron normalmente. De hecho, tenemos un menú estándar y tenemos nutricionistas a cargo de la alimentación”, dijo el administrador.

Por otra parte, Carlos Miranda explicó que actualmente residen en la Villa sesenta atletas, de diferentes disciplinas deportivas, con derecho a alojamiento, estudio y alimentación.

La alimentación, un problema repetitivo

La alimentación en la Villa CARI ha sido un problema repetitivo durante la actual administración del INDES, ya que en septiembre de 2017, atletas de varias disciplinas deportivas fueron despachados porque no había dinero para comprar comida para los deportistas.

Pero eso no es todo, hace un año Diario Co Latino publicó que en la Villa CARI los atletas clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, no estaban recibiendo alimentación.

A través de los años, en la Villa Centroamericana, se han alojado atletas de alto rendimiento de las disciplinas de Karate, Judo, Taekwondo, Pesas, Gimnasia, Balonmano, Boxeo y Boliche.