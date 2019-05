Mario Méndez urge de ayuda del ISSS

Rolando Alvarenga

Hace unos meses Mario Méndez, ex campeón internacional de boxeo profesional, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Especialidades del Seguro Social por un problema de cataratas.

Desde entonces, al ex pugilista de 72 años se le programó una cita de evaluación para el mes de septiembre. Sin embargo, en las últimas semanas ha experimentado problemas de visibilidad a tal grado que varias veces se ha caído.

“Le agradecería mucho al Dr. José Francisco López Beltrán, ex Ministro de Salud y con jefatura en Oftalmología del Seguro, que girara las instrucciones del caso para que pueda ser atendido lo antes posible y ser sometido a un chequeo para determinar que se puede hacer en mi caso”, expresa el ex boxeador.

Durante su carrera deportiva (70-80), Méndez fue un atleta de exitosa trayectoria boxística profesional e incluso, llegó a estar en la categoría mosca del ranking del Consejo Mundial de Boxeo.

No obstante, a pesar de haber sido un guerrero defendiendo los colores patrios, el ex pugilista no goza de una pensión estatal. Por ello todavía labora como instructor de boxeo en el gimnasio municipal de Ciudad Delgado para cumplir con los gastos básicos hogareños.