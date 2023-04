Asamblea reconoce a Daniel Domínguez como “notable estudiante” tras ganar oro en olimpiada de matemática

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa reconoció este miércoles a Fernando Daniel Domínguez como Notable Estudiante de El Salvador, por haber ganado el oro en la XXXIV Olimpiada Matemática Asiático Pacífico.

Fernando Domínguez agradeció a los que le habían ayudado en todo ese proceso y culminar a recibir ese reconocimiento. “Cuando participé en la olimpiada, jamás imaginé llegar tan lejos, tenía un sueño: obtener la medalla de oro”, dijo el estudiante frente a los diputados en el pleno legislativo.

“Empecé a estudiar más las matemáticas y proseguí hasta acercarme a mi objetivo. Tuve momentos donde no quería continuar, pero no me rendí. Después de casi cuatro años lo logré”, destacó en su breve discurso. Domínguez hizo un llamado a los jóvenes a que sueñen en grande y se proyecten metas “porque con empeño y perseverancia las cosas se pueden lograr a pesar de las dificultades”.

En mayo de 2022, Fernando Domínguez ganó la única medalla de oro en Latinoamérica, y la primera para El Salvador, en la XXXIV Olimpiada Matemática Asiático-Pacífico (APMO), en la que participaron 318 estudiantes de 35 naciones de Asia, Oceanía y América.

La APMO es una de las competencias de matemáticas más difíciles y prestigiosas a escala mundial, en la que cada uno de los participantes debe realizar un examen que consta de cinco problemas matemáticos que deben ser resueltos en cuatro horas. El objetivo de la contienda es descubrir, alentar y desafiar a los estudiantes de secundaria matemáticamente dotados. También, fomentar las relaciones internacionales amistosas y la cooperación entre estudiantes y profesores de toda la región.

En otro tema, con 68 votos a favor, la Asamblea concedió la calidad de “Salvadoreño por Naturalización” al colombiano José Nito González Grueso, quien forma a niños, niñas y jóvenes en el programa La Liga, Valores y Oportunidad de Santa Ana.

También, los legisladores aprobaron la Ley Especial de Regulación y Fomento de Tiangues en El Salvador, la normativa busca que los productores y los consumidores adquieran productos de manera adecuada, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos.

Los tiangues -que son espacios en donde se vende ganado bovino y porcino- son regulados por el Código Municipal de la jurisdicción donde operan. Sin embargo, las actividades en las que se realizan dichas transacciones están desordenadas. Por ejemplo, muchos de estos sitios no cuentan con básculas adecuadas. Al entrar en vigor la normativa, se ordenarán los procesos acordes a las leyes municipales y se establecerá una supervisión que especifique el tipo de animal, precio y otros detalles al momento de la comercialización. También se regulará todo lo concerniente a los permisos de traslado de semovientes y se podrá controlar los precios, a fin de beneficiar al comprador y vendedor de ganado, pues hay casos en los que las ganancias de comercializar la carne se las llevan terceras personas y no los productores.