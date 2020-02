Asamblea continúa Interpelación de ministra de Salud

Yanuario Gómez

La Asamblea Legislativa reanudó la sesión plenaria iniciada el sábado pasado en la que se llevaba a cabo la Interpelación de Ana Orellana Bendek, ministra de Salud, por la crisis hídrica experimentada por los habitantes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) hace casi un mes.

En la sesión de este día, las fracciones legislativas efectúan repreguntas a la titular del Ministerio de Salud Pública (MINSAL) con el fin de disipar dudas resultantes de las respuestas que Orellana Bendek dio al cuestionario inicial de la interpelación.

Las primeras interrogantes de los legisladores fueron orientadas a verificar el porque el MINSAL no efectuó los estudios de calidad correspondientes al agua contaminada que recibieron los capitalismos a lo que Orellana Bendek respondió que el saneamiento no es atribución de la cartera que dirige, además intentó desviar la atención refiriéndose a qué los diputados no han aprobado la Ley de Agua.