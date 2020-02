López Davidson renuncia a la presidencia del COENA

@DiarioCoLatino

Como una medida para evitar que manchen su partido, justificó su renuncia Gustavo López Davidson a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA.

“Hoy vengo ante ustedes con mucha tristeza, pero con mucha responsabilidad a decirles que me aparto de la dirección de mi partido, este día estoy renunciando a la presidencia de ARENA por enfrentar un proceso en mi contra, el cual no es más que una estrategia para atacar a mi partido. Estas acciones no son nada nuevas, sin embargo, me rehusó a dar pie para que a través mío quieran dañar nuestra institución”, afirmó el derechista.

“Quiero dejar algo claro, ¡soy inocente! estoy convencido que las instituciones van a probarlo, aún confío en la justicia de mi país, no me voy a prestar a que me usen para dañar a mi partido, porque si permito que dañen a ARENA, pierde la democracia, pierde nuestra nación”, agregó.