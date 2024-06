Asamblea aprueba indemnización para desempleados de Cultura

Alessia Genoves

Colaboradora

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con dispensa de trámite y con 57 votos a favor, la Pieza de Correspondencia 4-A que contiene la “Ley Especial Transitoria de Compensación Económica para los Trabajadores del Ministerio de Cultura”. La ley establece una indemnización máxima de hasta $20,000 dólares para los desempleados del Ministerio de Cultura, como parte de una “reestructuración tras la asunción del cargo del nuevo ministro, el ex-diputado Raúl Castillo”.

Su aprobación se produce en medio de controversias culturales. Apenas unos días antes, el 19 de junio de 2024, el presidente Nayib Bukele nombró a Raúl Castillo como nuevo Ministro de Cultura. Este nombramiento fue seguido por la cancelación de la obra teatral “Inmoral”, del Proyecto Inari, en el Teatro Nacional, el 16 de junio, y posteriores denuncias de despidos masivos en el ministerio.

La Indemnización

La Ley Especial establece medidas para regular la indemnización de los empleados afectados por la reestructuración del Ministerio. El artículo 2 de la ley especifica que los beneficiarios serán “los empleados y funcionarios permanentes del Ministerio de Cultura, que se vean incluidos en su reestructuración, indistintamente si la relación laboral tuvo su origen en un acto administrativo de nombramiento o en un contrato con recursos del Fondo General de la Nación o del Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Cultura”.

En cuanto al monto de la indemnización, el artículo 4 establece que “el personal permanente cuya plaza sea suprimida, recibirá una indemnización económica equivalente al 100% de su salario, por cada año laborado o fracción que exceda de seis meses, cualquiera que sea el tiempo de servicio que tengan, siendo el monto máximo a pagar en concepto de indemnización $20,000 dólares”. Esta compensación estará exenta del Impuesto sobre la Renta y otros descuentos, excepto cuotas alimenticias.

El artículo 5 dice: “la compensación a la que se refiere esta ley será cancelada en un máximo de seis pagos, todos durante el presente ejercicio fiscal; el plazo de inicio para el primer pago será treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigencia del presente decreto”. Además, se requiere que los beneficiarios presenten un informe de finalización de sus funciones antes del 15 de julio del año en curso.

Además, la ley incluye disposiciones que van más allá de las indemnizaciones. Por ejemplo, el artículo 7 transfiere la administración del “Parque Infantil de Diversiones” y el “Parque Saburo Hirao” al Instituto Salvadoreño de Turismo.

Cambios en la política cultural

La aprobación de esta ley se enmarca en un contexto de cambios significativos y controversias en la política cultural de El Salvador. El nombramiento de Raúl Castillo como Ministro de Cultura el 19 de junio de 2024 marcó el inicio de una serie de eventos que han generado debate público. Castillo, quien previamente se desempeñó como diputado, asumió el cargo con el mandato expreso de “impulsar los valores familiares y patrióticos”.

Apenas el 16 de junio, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado anunciando la cancelación de las funciones restantes de la obra “Inmoral” del Proyecto Inari en el Teatro Nacional. El ministerio alegó que la compañía teatral “omitió información deliberadamente en su solicitud de arrendamiento y no describió con precisión el contenido de su obra, que resultó ser no apta para todo público”.

El Proyecto Inari, en un comunicado del 20 de junio, argumentó que “INMORAL es un remontaje de un guión que ya se ha presentado en el Teatro Nacional, contando con temporadas en el año 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022”. Además, señalaron que “el contenido del espectáculo es bien sabido por el personal del Ministerio de Cultura, ya que el actor principal lleva 12 años presentándose en la institución”.

La controversia se intensificó con denuncias de despidos masivos en el Ministerio de Cultura. El 22 de junio, la artista Lady Drag publicó en redes sociales: “Ayer el Gobierno de El salvador despide a más de 30 empleados del ministerio de CULTURA. entre ell@s la directora del Teatro Nacional. Buscando culpables del por qué está obra de Teatro obtuvo permisos en la gran sala de dicho Teatro. DÓNDE ESTA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?”.

Los eventos se alinean con declaraciones previas del presidente Nayib Bukele, quien, en una entrevista con la organización Moms Fort Liberty (MFL), afirmó: “Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, no solo que la currícula no lleve ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto de lo que van a aprender sus hijos”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...