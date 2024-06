Caprichos del destino, España se frota las manos en Eurocopa

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

De todos los rivales potenciales que asomaban, Georgia es el rival de España en octavos de final de la Eurocopa de Fútbol, un capricho del destino que hoy se celebra aquí.

Será el próximo domingo a las 18:00, hora local, en la ciudad de Colonia, con un favoritismo claro de los ibéricos.

Con respeto, pero sabedores de que son claramente favoritos, hinchas y analistas españoles ya comienzan a hablar de un hipotético partido contra la poderosa Alemania en cuartos de final en el torneo que se realiza en tierras teutonas.

Las estadísticas son lapidarias. Tan sólo una vez venció Georgia a España, 1-0 en un amistoso en 2016 efectuado en Madrid. Los restantes seis duelos fueron conquistados por la Roja, por cierto, los más recientes de forma aplastante.

Goleada 7-1 en septiembre pasado, con hat-trick de Alvaro Morata, y 3-1 en noviembre de 2023. Aunque el triunfo frente a Portugal la víspera en la jornada final de grupo de la Eurocopa es un subidón para el ánimo de los georgianos, no parecen un escollo serio para los españoles.

El conjunto dirigido por el exjugador francés Willy Sagnol se comportó a gran altura ante los lusitanos, pero con el favor de que sus contrincantes no alinearon con todos sus titulares.

No obstante, Georgia enseñó disciplina táctica en la defensa y gran velocidad y sentido en los contragolpes. El extremo del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia es su principal arma, complementado por el delantero Georges Mikautadze (Pichichi del torneo con tres goles), y el buen portero Giorgi Mamardashvili.

Sin embargo, sus falencias principales apuntan a la defensa. No se caracteriza por marcar bien a los contrincantes y en los balones en su área, se despistan demasiado. Tratarán de contener a una España vertical y con varias figuras con mucha habilidad para anotar.

«Cuando formas parte de equipos pequeños, sabes que no tienes nada que perder. Lo único que dije antes de la competición era que no importara qué pasara, simplemente no teníamos que arrepentirnos de nada al final. Lo que queríamos hacer era conseguir que la gente de Georgia se sintiera orgullosa y eso creo que lo hemos logrado”, comentó Sagnol.

La Roja, en cualquier caso, estará en la “zona caliente” del cuadro de competiciones, junto a Alemania, Francia y Portugal.

España terminó con un pleno de nueve puntos en el grupo B de la liza, dejando en el camino sin apelaciones a Croacia e Italia, además de Albania.

Sobre la Roja hay que volver a encomiar su capacidad de juego. Incisiva en el ataque con dos jóvenes extremos de gran velocidad y virtuosismo, Nico Williams y Lamine Yamal, un mediocampo con la certera conducción de Rodri Hernández, con el acompañamiento de Pedri González, ya sería casi suficiente.

