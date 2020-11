Arzobispo pide diálogo entre Ejecutivo y Legislativo en tema de fondos públicos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante la discusión generada porque no se le aprueba al gobierno los fondos que solicita y este no entrega a los alcaldes el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas lamentó la situación en la que ha caído el país y consideró urgente una actitud de diálogo entre el órgano Ejecutivo y el Legislativo, deponiendo los intereses particulares para favorecer a la nación.

Aunque, la Asamblea Legislativa ha dicho que mientras el Ejecutivo no de informe de cómo ha gastado los fondos en la pandemia, no le van a autorizar más fondos.

“Con tantos ataques en los órganos del Estado, lejos de haber una actitud de diálogo, concertación y ponerse de acuerdo en beneficio de la población, vemos más bien posiciones antagónicas y cada uno de la manera más agresiva posible. Nosotros podemos caer en una situación similar a la de Guatemala, ahora estamos en el primer peldaño que es el ataque verbal, pero puede llegar a un ataque de otro tipo y crear una crisis”, afirmó el arzobispo.

Lamentó que los alcaldes puedan endeudarse, al entregar a los bancos alguna propiedad o terreno del municipio, para obtener dinero y cancelar las deudas de las comunas o pago de salarios, “no es así como se solucionan las cosas, no ponerse de acuerdo puede llevar a una crisis en el país”, reiteró.

Asimismo, sostuvo que posiblemente haya intereses partidarios en dicha situación, algunos atribuyen esa actitud confrontativa entre ambos órganos del Estado por estar próximas las elecciones y todo se mueve en torno a ese tema, calificó de responsable el hecho de hacer cálculos para ganar “raja política”, pues el pueblo ha madurado y no le dará ventaja a quien obra con esas artimañas.

“No quiero echarle la culpa a alguien y salvaguardar a otro, sería injusto de mi parte, sino más bien hacerles el llamado a que cambiemos la dinámica, ojalá depusieran ese espíritu de contradicción y haya un aporte positivo en bien de la nación”, señaló el religioso.

A la vez, manifestó que debe haber debate positivo para la aprobación del presupuesto presentado por el Ejecutivo al Legislativo, porque cuando no existe diálogo la situación se complica; lo cual, puede dejar al país en desventaja no solo internacionalmente en calificar a los préstamos, si no se podría llegar a la falta de fondos para el pago de salarios a los empleados públicos.

Derecho a la alimentación

Monseñor Escobar se pronunció a favor que la Asamblea estudie, debata y analice lo más pronto posible, la reforma constitucional por el derecho humano a la alimentación adecuada a todos los salvadoreños, la cual fue aprobada en la legislatura 2009-2012, pero no la ratificaron los diputados en el siguiente período.

“El 18 de agosto de este año presentamos la pieza de correspondencia con el contenido de la reforma propuesta, el de septiembre una nueva petición y hoy de nuevo solicitamos dicha reforma constitucional tan importante para todos, esperamos ser escuchados por esta Asamblea y la siguiente, que nuestro pueblo no sea defraudado otra vez”, reiteró.

Durante la conferencia dominical, también dijo que la iglesia católica está unida y es solidaria con las comunidades que con todo derecho exigen detener la construcción de más de 8,000 residencias de lujo, hoteles y negocios, pues les quitarían el agua, haciendo desaparecer el reservorio hídrico de Valle El Ángel.

Con la pavimentación de la zona también se causará la destrucción de los mantos acuíferos del lugar incluyendo el río Chacalapa, dejando sin el vital líquido a miles de familias pobres, por lo que, exhortó al gobierno a proteger ese importante reservorio hídrico y no permitir su destrucción.