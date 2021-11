Arzobispo dice que «no es justo» poner impuestos a la ayuda internacional a ONG

Samuel Amaya

El arzobispo de San Salvador brindó este domingo una conferencia de prensa para sentar postura sobre diversos temas en la agenda salvadoreña, uno de ellos fue sobre la Ley de Agentes de Extranjeros que actualmente está en pausa en la Asamblea Legislativa, y que ha sido un objeto de críticas de las organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales.

Escobar Alas sostuvo que el GOES y la sociedad tiene derecho a conocer de dónde vienen los fondos a las oenegés, y en qué se ocuparán; sin embargo, no está de acuerdo que exista un impuesto «tan elevado», que sería del 40% del total, “eso no lo veo justo”, enfatizó el religioso.

Habrá que recordar que Bukele quiere quitar dicho porcentaje a la ayuda financiera internacional a las organizaciones no gubernamentales, que los ocupan en mayores de los casos a llevar proyectos o acompañar a comunidades que han sido marginadas por el Estado.

Escobar Alas dijo que es bueno que exista transparencia y que se brinde un informe sobre los destinos que recursos financieros internacionales llegan a las ONG, para ello ya hay leyes que lo establecen, pero quizá no se han cumplido, dijo. «Que haya que pagar ese impuesto, yo no estoy de acuerdo, no me parece justo», agregó Escobar Alas.