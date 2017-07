“ARENA representa el sector que no quiere pagar impuestos”: C. Cáceres

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, afirmó que pese a la crisis que se enfrenta por el siniestro suscitado el pasado viernes en una de las tres torres, las labores continuarán con normalidad, principalmente contra el evasor que estableció que debe seguir preocupado, por saldar su deuda con el Estado.

“No se perdieron datos de evasores, el que es evasor que siga preocupado”, dijo en una entrevista matutina, el titular de Hacienda. De igual manera criticó que existen sectores políticos que no colaboran para enfrentar el problema económico que enfrenta el país.

Y es que el Gobierno necesita un promedio de $950 millones de dólares para terminar el año 2017, iniciativa a la que el partido ARENA se ha negado apoyar, como parte de su estrategia política. “Yo le digo a ARENA ¿por qué no quieren pagarle a los Bancos?. Se niegan a autorizar los $650 millones de dólares”, agregó el ministro.

Cáceres denunció que “ARENA representa al sector que no quiere pagar impuestos”. Motivo por lo que, para diversos sectores sociales, ARENA no hace mayores esfuerzos para impulsar leyes contra evasores.

Cáceres aseguró que los problemas fiscales en el país siguen igual, existe un déficit del 3%. “Nuestro déficit fiscal es de 3%, es decir, $700 millones, 2% corresponde al servicio de deuda previsional”.

También el Ministro afirmó que para evitar el impago, ya se canceló la deuda de $47 millones de dólares en Certificados de Inversión Previsional correspondiente a Julio. No obstante, el Ministro recordó que es necesario que haya una reforma al sistema de pensiones lo más pronto posible para evitar posibles situaciones de impago, hecho que ha crecido con el poco respaldo que recibe este sector de parte de la derecha política. “Esperaría que se dé la reforma de pensiones para honrar los compromisos de deuda previsional en octubre”, comentó.

No obstante, la respuesta de la derecha ha sido una campaña de miedo, en la que hacen creer al cotizante que el gobierno quiere “confiscar el ahorro de pensiones”.

Habilitan Centro

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda informó que a partir de hoy está habilitado el Centro de Servicio del Contribuyente para realizar trámites tributarios, ubicadas en las Instalaciones de RecreHacienda, ya que los edificios de las Tres Torres, del Ministerio de Hacienda no será habilitado hasta nuevo aviso.

En dichas oficinas se hará la Emisión y Reposición de NIT, Solicitud de Solvencia Tributaria y Estado de Cuenta, Emisión y reposición del número de registro de contribuyentes (NCR), Asignación y autorización de correlativos de documentos legales de IVA, Recepción de declaraciones e informes tributarios. A través de un comunicado, el Ministerio informó que los servicios de recepción de pago de impuestos y los relacionados con los trámites de Fondos Ajenos, se han trasladado temporalmente a las Instalaciones de RecreHacienda, en Edificio Ex Cam Motor, local ubicado en el Bulevar los Héroes, contiguo a Secretaría de Estado. El personal de la Dirección de Impuestos Internos y Tesorería, atenderán en jornada continua de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes.

“Se les recuerda que la fecha de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones e informes tributarios mensuales se mantiene para este próximo viernes 14 de julio”, dicta el comunicado.