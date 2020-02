“Aquí no nos queda de otra que hacer consciencia, organizarnos y defender lo conquistado”: Mabel Reyes

@DiarioCoLatino

Las administraciones del FMLN generaron cambios e impulsaron transformaciones encaminadas al bienestar social; no obstante, la llegada de un nuevo gobierno de corte conservador deja en evidencia que para el actual Gobierno “lo social no es prioridad”, consideró la diputada suplente del FMLN por el departamento San Miguel, Mabel Reyes.

Su valoración se da a ocho meses de la administración de Nayib Bukele, la cual ha pasado de ser un gobierno que se limita a criticar e invisibilizar todo programa y proyecto de las administraciones pasadas, demostrando intolerancia política.

“Son funcionarios que están al frente de instituciones y no conocen, se deshacen de gente que tiene capacidad, experiencia. Hay una constante violación de derechos con este Gobierno”, precisó, respecto al actuar de los funcionarios de la actual administración.

Para la diputada Reyes no es extraño el comportamiento del actual Gobierno, “lo que vemos es que este Gobierno solo responde a intereses de familias oligarcas. No hay interés por las familias pobres. Lo social no es lo más prioritario para este Gobierno”, afirmó la parlamentaria.

Y citó como ejemplo el caso de los veteranos, que el mandatario les ha calificado despectivamente, y hoy se limita a impulsar políticas más de corte populista que integrales.

“Como grupo parlamentario del FMLN, apoyamos las iniciativas presentadas por el sector de veteranos, en el sentido de que la ley está siendo violentada”, afirmó.

Instituto de Veteranos está bloqueado

La Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN se aprobó en diciembre de 2018, y el gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén garantizó -ya en el presupuesto 2019- $52 millones para la creación del Instituto de Veteranos, y las prestaciones sociales para el sector, entre ellos una pensión de $50.00 para un aproximado de 77,000 veteranos.

La diputada Reyes recordó que el compromiso del FMLN -desde un inicio- ha sido dignificar a las y los veteranos de ambos bandos; no obstante, lamentó que se juegue con la necesidad del sector y denunció que, a la fecha, se sigue bloqueando la funcionabilidad del instituto, que carece de condiciones mínimas para su labor.

Para este año se presupuestó $32 millones, cifra menor a los $52 millones con los que ya contaba el sector desde la administración anterior. “En el tema de las becas para hijos de veteranos, que no estaba en la ley en un inicio, pero con una reforma lo logramos incorporar beneficio a 3,800 jóvenes (…) tierra, vivienda, iniciativas productivas, pero eso ya no se ejecutó desde junio del año pasado”, lamentó.

Reyes dijo que los veteranos que están en la junta directiva del instituto demandaron explicaciones de qué pasó con los $52 millones destinados a todos programas sociales. “(En 2019) solo se ejecutó pensiones y becas, lo demás cuando la directiva pide informes no hay datos. Ellos han ido a la fiscalía a poner un aviso y han ido al Instituto de Acceso a la Información pero hasta este día no hay respuesta”, comentó.

En diciembre de 2019, a iniciativa del Ejecutivo, las fuerzas de derecha aumentaron de $50.00 a $100.00 la pensión de los veteranos, a partir de enero del presente año, aunque el presupuesto venía menor; el FMLN en aquella oportunidad no votó porque no había seguridad de que esa propuesta no es sostenible en el tiempo.

“Los veteranos -si no están bien informados- creen que eso es bueno, pero se deja fuera todos los demás beneficios y además en el decreto no dice para qué cantidad de veteranos es la medida, no viene en el presupuesto los fondos, no es sostenible. Por eso no votamos como FMLN”, precisó.

Y es que los $32 millones presupuestados para el sector de veteranos “ahora ya hicieron cuentas y dicen que solo les ajusta para cuatro meses”, puntualizó.

No hay apoyo a los sectores

La diputada Reyes insistió que el Ejecutivo no tiene interés en apoyar a los sectores vulnerables de la sociedad. “El presidente nos ha dicho de todo a los veteranos, que en la guerra comíamos rata (…) ahora decimos, con razón no dejó fondos suficientes en el presupuesto, porque no le interesa el sector, simplemente los utiliza”, comentó.

En tanto, llamó también a los lisiados de guerra de ambos bandos como civiles, pues los beneficios que por ahora reciben a través del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado (FOPROLYP) no están garantizados.

Conciencia y organización

La diputada Mabel Reyes remarcó que la actual administración gubernamental, más que trabajar, se dedica a deslegitimar todo lo hecho por el FMLN; los ministros y funcionarios irrespetan el trabajo del primer órgano del Estado; por tanto, la población deberá organizarse para evitar más atropellos.

“(…) Aquí no nos queda de otra que hacer consciencia, organizarnos y defender lo conquistado. Todos los sectores debemos de estar en función de defender lo que ya antes se había conquistado”, recomendó la parlamentaria.