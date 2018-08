APES desarrolla foro sobre situación laboral de periodistas

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de exponer el panorama laboral de los periodistas en el país e informar al gremio sobre sus derechos laborales, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) llevaron a cabo el foro denominado “Situación de los derechos laborales de los periodistas y desarrollo de inspecciones en medios de comunicación”.

La APES, como una entidad que representa a los comunicadores, expuso que tiene en su poder varias denuncias de violaciones a los derechos laborales del gremio, que van desde despidos injustificados hasta maltrato a profesionales con discapacidad.

Dalila Arriaza, presidenta de la institución, destacó que el conocimiento de estas vulneraciones llevó a la APES a desarrollar mesas de trabajo en conjunto con el MTPS para investigar estos casos.

“Hemos revisado muchos casos en que los empresarios están cometiendo abusos indiscriminados, como salarios no pagados, y nosotros no podemos quedarnos en silencio, tenemos que procurar el trabajo decente, como garantía de una situación social equitativa para todos y todas, donde no haya discriminación por género ni por edad”, dijo Arriaza.

Por su parte, Oscar Morales, viceministro de Trabajo, manifestó que esa cartera de Estado mediante una carta de entendimiento firmada con la APES inspeccionó 15 instalaciones de medios de comunicación, de las cuales en siete se detectaron vulneraciones y se espera el vencimiento del plazo para desarrollar una reinspección.

“Nosotros llevamos a cabo la inspección y le damos un plazo al empleador para que cumpla con las sugerencias que se le hacen y luego llevamos a cabo una reinspección, para verificar el cumplimiento de las mismas”, explicó Morales.

El viceministro de Trabajo mencionó que uno de los principales obstáculos con el que se encontraron durante las inspecciones fue la negativa de los empleados a ser entrevistados por temor a represalias. Asimismo, agregó que entre las violaciones a derechos laborales más recurrentes está la falta de contrato de trabajo.