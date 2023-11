Ante falta de padrón electoral del exterior podría existir fraude, dice Eleonora López

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La experta en temas electorales, Ruth Eleonora López, enfatizó que todavía no hay una cifra definitiva de votantes, a poco de tres meses de los comicios el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha dado a conocer los datos exactos del padrón de electores en el exterior, lo cual podría dar lugar a un fraude. López señaló ciertas dificultades del voto desde el exterior, debido a que el TSE no pudo disponer por mandato de ley, de un padrón de electores, porque los salvadoreños en el exterior pueden votar con DUI o pasaporte vigente y vencido.

“El Tribunal no puede establecer un listado de personas que tienen dirección en el país y están en el exterior, todos los migrantes o que están de paso en otro país debían estar en un listado para no aparecer en el padrón nacional, estas personas podrán llegar a cualquier centro de votación en el exterior, lo cual puede traer lugar a fraude”, externó López.

Además, recalcó que el problema no es el voto del exterior, sino la mala configuración y redacción de la ley, la cual tiene muchos vacíos y genera problemas ante un Tribunal incapaz de actuar como autoridad electoral, y señalar estas dificultades a la Asamblea Legislativa para producir las reformas correspondientes.

“Desde hace un año vengo insistiendo sobre el tema del padrón y voto desde el exterior, los ataques son que no quiero que se haga el voto del exterior, pero es la pequeñez de mente al no asumir una posición crítica y preocupada por un problema técnico”, externó.

Asimismo, indicó que desde 2018 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no examina los cumplimientos de las obligaciones de transparencia y financiamiento a los partidos políticos, tanto el FMLN como ARENA fueron sancionados por tener financiamientos ilegales, pero cuando no hay un árbitro que cumple con su rol de control es imposible hacerlo.

“Para unos magistrados parece pesar más no tener problemas con el poder, cuando lo que debería ocurrir es ofrecer a la ciudadanía un proceso electoral integro, un voto masivo, motivar a la ciudadanía para asistir a emitir el sufragio, cuando faltan dos meses para las elecciones no se han visto anuncios del TSE, a excepción de algunos posts en redes sociales”, sostuvo.

Mientras tanto, el magistrado del TSE, Julio Olivo, afirmó que el Tribunal no tiene forma de corroborar la existencia y lugar de residencia de aproximadamente 1.1 millones de salvadoreños en el exterior, debido a la creación del “voto en tránsito” y la falta de un padrón electoral fiable para la diáspora.

A la vez, denunció que existe una situación de miedo y acoso político hacia los magistrados del TSE y, particularmente, en la resolución de las solicitudes de inscripción de candidaturas presidenciales para las elecciones 2024.