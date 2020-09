Ansu Fati se destapa

Daniel Huerta/es.uefa.com

La primera parte de España fue espectacular y por ello se fue al descanso con cómoda ventaja. Seguramente que el tempranero penalti lo condicionó todo. Ansu Fati tras un gran detalle de calidad lo provocó y Sergio Ramos desde los once metros no falló. El 1-0 acrecentó el dominio español y de nuevo Ramos, de poderoso cabezazo, puso tierra de por medio en el luminoso. Y antes de llegar al descanso, Ansu redondeó un primer tiempo de ensueño con un golazo tras un gran disparo.

A pesar de tener los tres puntos asegurados, el equipo de Luis Enrique buscó más goles en la segunda parte ante una Ucrania que no quería sufrir una herida más profunda. Óscar Rodríguez con estupendo tiro rozó el cuarto, pero Pyatov, que evitó varios tantos, lo desbarató con ayuda del larguero. Finalmente España encontró el premio a su insistencia y Ferran Torres logró redondear el marcador con el definitivo 4-0.

Al finalizar el partido, Luis Enrique, seleccionador de España, dijo que “a la edad de Ansu sería fácil tener muchas cosas en la cabeza, pero este chico es muy maduro. Ya sabe que tiene que seguir el camino correcto, es trabajador y humilde sobre lo que le está pasando. Cuando escojo el equipo no me fijo en la edad de los jugadores. Que no significa que no vayamos a tener partidos donde las cosas no le van a salir a Ansu, en los que cometa errores. Es parte de su aprendizaje. Pero sus logros a estas alturas están muy lejos de lo normal”.

Por su parte, Ansu Fati manifestó que está “súper orgulloso de haber hecho mi debut como titular con España. Antes de salir el entrenador me ha dicho que lo único que tenía que hacer en mi debut era disfrutar”.

El Grupo 4 de la Liga A continuará en octubre, con España jugando ante Suiza y Ucrania frente a Alemania el sábado 10 de octubre.