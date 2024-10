Ambientalistas absueltos por Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque

Gloria Silvia Orellana

“Queremos aprovechar esta magnífica oportunidad para dar un total agradecimiento a ese acompañamiento solidario de muchas comunidades de nuestro país e internacionales”, dijo Antonio Pacheco, luego de recuperar su libertad, junto a sus cuatro compañeros ambientalistas.

Este 18 de octubre que se conmemora el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza, fecha que han sido liberados los cinco ambientalistas Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, luego de 22 meses dentro de un proceso judicial irregular que inició la Fiscalía General de la República.

También fue liberado Fidel Recinos, conocido como el Comandante Raúl Hércules, que fue apresado el mismo día que capturaron a los ambientalistas de Santa Amarta, acusado del mismo delito.

“Aún en esas condiciones de la cárcel esas, señales al finall del túnel, se veían nos aniimaban, nos daban fuerzas al espíritu para mantenernos aún en estas condiciones difíciles, es la ayuda que ustedes han hecho por nosotros”, agregó Pacheco.

El reconocimiento para el equipo de abogados defensores y la comunidad Santa Marta, que en los últimos cinco días, se volcó a las afueras del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, para exigir el sobreseimiento definitivo para sus líderes comunitarios,

Los ambientalistas fueron capturados el pasado 11 de enero de 2023, en horas de la madrugada, por orden de la Fiscalía General de la República, que los acusó de secuestro y asesinato de una persona en el marco del conflicto armado en el país, en 1989.

“Esperamos que pronto haya la resolución final. Y tener claridad entonces desde esta experiencia que hemos vivido qué debe ser retomada por todas las organizaciones y comunidades, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante los problemas”, reiteró.

“Todos y todas debemos aprender de esta experiencia y todos debemos avanzar y trabajar por un país justo y democrático. El país no puede volver al caos de pasado, debemos caminar hacia un futuro promisorio y eso lo hace el pueblo”, argumentó Pacheco.

“Esta es una victoria del pueblo organizado”, expresó la lideresa Vidalina Morales, quien citó una frase de San Oscar Romero “El pueblo organizado es una masa con la que nadie puede jugar”, tras añadir sus agradecimiento a organizaciones nacionales, internacionales y población de la Comunidad Santa Marta.

“Estamos con el Dios de la Vida, que ha acompañado nuestras luchas históricas, como Santa Marta y otras comunidades que han sufrido mucha violencia, mucha criminalización y la Fiscalía tiene ese trabajo por delante, investigar esas grandes masacres que ocurrieron en Santa Marta”, afirmó Morales.

“Esas son las investigaciones que debe hacer la Fiscalía, y no perseguir a los compañeros que llevan más de 30 años acompañando procesos sociales”, dijo Morales, quien junto a Alfredo Leiva, se pusieron al frente de la movilización social nacional e internacional para lograr la libertad de sus compañeros.

Morales señaló que si bien celebraban la recuperación de la libertad de sus compañeros, esto no significacaba que no dejaran de observar a la Fiscalía, para denunciar si sigue “abusando de su poder para criminalizar al movimiento social salvadoreño”.

“Somos hombres y mujeres que Defendemos la vida y derechos fundamentales, como vivir en territorios libres de minería. Y me siento feliz como ese marzo de 2017 que se aprobó por unanimidad la Ley de Prohibición de la Minería” reiteró Morales.

Los cinco ambientalistas liberados este viernes, son los que dirigieron la lucha contra la minería metálica en El Salvador, y hoy Nayib Bukele, pretende instaurar. Producto de esa lucha contra la minería, la Asamblea Legislativa decretó, en 2017 la Ley contra la minería en El Salvador.

Para la comunidad Santa Marta y las organizaciones, la experiencia de los cinco ambientalistas de Cabañas será la base para lucha social frente a los diferentes desafíos que enfrentan las comunidades en distintas zonas del país.

“¡Si se pudo!, pudimos obtener la victoria y le doy gracias a Dios, porque sin él no lo hubiéramos logrado y a todas las personas, comunidades que han estado en esta lucha. Y las organizaciones nacionales e internacionales por su solidaridad”, reiteró una familiar de los ambientalistas.

La movilización a favor de la liberación de los cinco ambientalistas permitió la adhesión incluso de congresistas de los Estados Unidos, asi como de las Naciones Unidas.

La Relatora Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, hizo varios llamados al Estado salvadoreño de liberar a los activistas ambientales de Santa Marta y ADES.

