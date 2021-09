Altas tarifas y mal servicio denuncian usuarios de ANDA

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ana* (nombre ficticio) denunció que la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) está realizando “cobros abusivos”, y obliga a sus usuarios a pagar recibos por cantidades “exageradamente altas”, que llegan a los 485 dólares en los últimos dos meses incluido septiembre.

“Hubo un recibo de 80 dólares, otro de 400 dólares, fui a la ANDA, a reclamar y llegaron a hacer la inspección para ver si hay fugas internas y no encontraron. En total nos han hecho 4 inspecciones, han corroborado en 3 inspecciones que no hay problema alguno, en la primera nos dijeron que por un baño era, pues cambiamos el bendito baño y pagamos el recibo de casi $500, porque no nos dieron solución, mas que la de cambiar el baño”, narró Ana.

Posterior, a ese recibo de 485 dólares llegó el siguiente mes un recibo de 80 dólares y centavos, pero luego, en septiembre, la ANDA le ha mandado un cobro de 423 dólares, cuando el inmueble ha quedado vacío, en espera de un permiso de la Alcaldía de su municipio, para un arreglo de su casa que aun no comienza.

“¿Qué puedo hacer en este caso?, nos están cobrando abusivamente un consumo que no se hace pues la casa está vacía, desde noviembre del año pasado; ya hicieron inspección no hay fuga interna y se arregló lo que -según ellos- consumió casi $500, ya verificamos con nuestros vecinos y ellos tienen cuotas desde $3 a $8 mensuales”. “Ya no sabemos que hacer con esto, es demasiado robo el que nos están haciendo ¿Qué le pasa a ANDA? nos están robando literalmente, esto es casi un asalto, le pido ayuda al presidente Nayib (Bukele), que nos auxilie en esto, la institución no nos ayuda ni la DPC. Esto es un pago exagerado, es más de un salario mínimo, es comida, salud, educación que nos quitan de las manos, es impagable para nosotras lo que ANDA, nos hace”, reiteró Ana.

Este tipo de cobros puede ser calificado de un “robo”, porque hay pruebas contundentes del casi inexistente consumo de metros cúbicos del recurso hídrico en el inmueble. Así como, las medidas de prevención que tomaron para controlar el consumo como la compra de un contador a la autónoma, pero los cobros siguen al alza.

“La Defensoría del Consumidor (DPC), bien gracias, presentamos la denuncia y lo que nos dijeron fue que pagáramos, sino ANDA nos cortaría el agua”, lamentó Ana.

Damnificados de Nejapa: alto costo de tarifas en agua

Los damnificadas del deslave de noviembre de 2020, en la Comunidad Los Angelitos II, Nejapa y Aguilares, que fueron reubicados en la Residencial Masrsella, se quejaron del alto costo de la tarifa por el servicio de agua potable.

“Son altos los cobros de servicio privado de agua potable y denunciamos que esa agua no es para consumo humano por lo que solicitamos ayuden para detener esos cobros, ya que somos familias de escasos recursos económicos que se beneficiaron con el Plan de Vivienda del gobierno”, señalan los denunciantes.

Los altos costos de la tarifa del agua contrastan con la realidad económica de 15 familias damnificadas, que en enero pasado públicamente pidieron un traslado al “Lote Ayala”, que se encuentra en el cantón Conacaste, municipio de Nejapa, y que ellos, sugirieron colectivamente como el más adecuado.