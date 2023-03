Alianza regresa al liderato tras vencer a FAS en un Quiteño teñido de rojo

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Alianza volvió al liderato de la tabla de posiciones del Clausura 2023 con una victoria ante FAS en la novena jornada de los equipos de la Liga Mayor, a solo un punto de diferencia de Águila, que la semana anterior robó la posición a los albos. En un caso contrario, Chalatenango cada vez más se posiciona como el equipo más propenso al descenso, pues está en el último en la tabla acumulada.

En el estadio Óscar Quiteño teñido de rojo por la afición tigrilla, se enfrentó FAS a Alianza, un encuentro lleno de polémica que finalizó con una victoria doble para los albos por los goles de Óscar Maldonado (29’), y Marvin Monterroza (45+2’). El resultado hizo cuestionar mucho el trabajo de Octavio Zambrano. Sin embargo, el equipo pidió disculpas a la afición y aseguró que aún falta torneo por disputar.

Águila dejó escapar el liderato del torneo Clausura tras un caluroso encuentro en el Francisco Barraza ante Once Deportivo, que si bien Freddy Valladares le dio el primero a los 54›, un gol que le costó encontrar a los emplumados, el equipo de Sebastián Bini puso fácil el descuento al tanque fronterizo que empató a solo dos minutos después del gol (57›), con el tanto de Roberto González.

Santa Tecla sumó la segunda victoria del torneo con goleada de 4-2 a Isidro Metapán, importante resultado para el cuadro colinero que quiere alejarse de las últimas posiciones de la tabla. Los goles de los verdes los puso César Flores con un doblete por la vía penal (37’, 90+1’), un tanto de Nestor Renderos (42’) y otro de Víctor García sobre los 48’. Mientras que para los jaguares, Luis peralta marcó doblete (46’, 73 P).

El cuadro Chalateco dejó escapar la ventaja que generó Dany Caicedo a solo 18’ minutos del partido y el equipo emplumado de los gallos obtuvo los tres puntos con tres goles Geovany Valladares (49’, 69’) y de Melvin Alfaro 67’. Cabe recordar que Chalatenango es último en la tabla acumulada, con seis puntos de diferencia de Firpo, que actualmente es el antepenúltimo.

Atlético Marte sentenció los tres puntos en la novena jornada con una victoria sobre los últimos minutos ante Jocoro, con los goles de Mauricio Gómez a los 71’ y de Daniel Barrera 83’. Tras dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro encuentros el equipo se mantiene sobre las últimas posiciones de la tabla, al igual que los fogoneros, pero el equipo de Morazán con dos victorias y dos derrotas.

Firpo y Dragón generaron un empate sin goles en la “caldera del diablo”, un partido donde los clubes tuvieron oportunidades para adelantarse en el marcador, pero como que no tuvo lugar para descontar y sobre el fin del segundo tiempo los equipos repartieron un punto. El resultado no favoreció al cuadro de los toros al estar en las últimas posiciones de la tabla acumulada con 16 puntos, mientras que los mitológicos, no se preocupan por aspecto porque están en la tercera posición por debajo de Alianza y su similar de San Miguel.