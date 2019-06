ALESSO lanza nuevo sencillo

@SAmigosCoLatino

Ésta semana de Universal Music Group, en sociedad con Shots Studios presentan nueva música de ALESSO, con el lanzamiento de “Alesso – Sad Song (feat. TINI)” . Reuniendo a uno de los más importantes productores y DJs de música dance a nivel mundial con una de las estrellas latinas bilingües más multifacéticas (cantante, compositora, actriz y más) y de mayor crecimiento, resultando esta mezcla de talentos en una pieza musical que cautiva al instante y que está lista para convertirse en la favorita del verano. “Alesso – Sad Song (feat. TINI)” es una pieza propulsora que fusiona el dance con el pop y que trata sobre un caprichoso amor no correspondido que canta con una voz interna con la esperanza de transformar una canción triste en una alegre.

“Lo que nos encanta de esta canción, es que hay distintas maneras de escucharla y sentirla. Puedes perderte y bailar con el ritmo por que es muy energético y alegre, pero si analizas la letra, cuenta una historia mas triste y emocional. Así que creo que la suma de todo, muestra que el amor es complejo y que es muy fácil perder el control cuando estas enamorado.” – Alesso

Alesso se encuentra a la mitad de un año en el cual sus sets musicales se han super posicionado entre los mas virales e importantes en los festivales de mayor impacto del plantea gracias a su creatividad y calidad (desde “stellar” Tomorrowland second weekend “progressive masterpiece” a su mas reciente ‘mind-blowing set’ at Ultra Miami) – mientras maravillaba a sus fans con nueva música como ‘euphoric’ “Remedy” a su alabado por la critica “ALESSO MIXTAPE-PROGRESSO VOLUME 1”. Ahora con el lanzamiento de “Alesso – Sad Song (feat. TINI)” busca que los fans reciban este nuevo y energético himno vocal que busca sumarse a “Heroes,” “Let Me Go” y otros más famosos temas de Alesso.

“Me siento muy emocionada por haber tenido la oportunidad de grabar esta canción con Alesso. Admiro mucho su trabajo y siento mucho respeto por él , definitivamente este es un sueno ya cumplido que tenía hace mucho tiempo. Espero que esta canción le guste tanto al publico como a nosotros!” – TINI

Sobre TINI:

Tini irrumpió en la escena musical en 2016 con su álbum homónimo, Tini, y ha acumulado en total casi 2 mil millones de transmisiones de audio y video globales. Además de lanzar su segundo álbum Quiero Volver en 2018, Tini se presentó como invitada en el remix de “La Cintura” de Alvaro Soler con Flo Rida, que tocaron en vivo en los Latin American Music Awards. También participó en el remix de Aitana y Ana Guerra “Lo Malo” con Greeicy, así como en el “Wild” de Jonas Blue con Chelcee Grimes y Jhay Cortez. Fue jueza en “La Voz” Argentina y continúa su asociación con Pantene para su campaña Micelar. Tini cuenta con un número impresionante de seguidores con un alcance social combinado de más de 12 millones y ha recibido cobertura de la prensa internacional que incluye, entre otros, a Cosmopolitan, Vogue, Billboard y Elle. Tini continuará su gira y lanzará nueva música a lo largo de 2019 y 2020

Sobre Alesso:

“a DJ superstar, producing massive, moody anthems of emotional transcendence for an audience of millions.”

– Rolling Stone

Ya sea que se esté presentando en un escenario ante miles de fans o en el estudio produciendo un disco, el productor sueco Alesso pone toda su energía y pasión en cada proyecto. Esa incansable dedicación a su trabajo y creación es lo que lo ha llevado a ser nominado al Grammy, a presentarse en los mejores festivales de música del planeta y a ser aclamado por los titanes de la industria.

Llegado desde Estocolmo, Alesso ha sido reconocido en su propio país desde el inicio de su carrera. Su segundo single lanzado en 2012 “Calling (Losing My Mind)” con el legendario Sebastian Ingrosso de Swedish House Mafia y el ganador del Grammy y frontman de OneRepublic, Ryan Tedder, logró certificación de doble Platino en Suecia, a la vez que alcanzó el no. 1 on US Hot Dance Club Songs de Billboard.

Consistentemente lanza remixes, como “Pressure” de Nadia Ali, Starkillers y Alex Kenji que fue nombrado como “tune of 2011” por Kaskade y obtuvo nominación a Best Progressive Track en los International Dance Music Awards.

Mientras continuaba lanzando remixes, Alesso redefinió su sonido con su álbum debut “Forever”. En 2013, lanzó “If I Lose Myself” con OneRepublic que logró certificación de 4 Platino en Suecia y “Under Control” con Calvin Harris featuring Hurts que se certificó como Oro en los Estados Unidos.

El ascenso de Alesso se dio en 2014 con el tema “Heroes (We Could Be)” featuring Tove Lo. Con su destacada labor como productor y compositor logró que se volviera un hit mundial. Nuevamente, logró no. 1 en US Dance Club Songs de Billboard y no. 11 en el Top 40, además de certificación platino en los Estados Unidos.

Alesso se ha establecido como un artista que no tiene miedo a cruzar sus límites y a explorar en la música y los géneros. Como lo hizo en “Heroes,” donde combinó un beat electrónico con letras emotivas y melodías que no están en línea con el género.

Alesso crea canciones que los fans pueden escuchar en el auto, pero que se transforman en algo enorme cuando las toca en vivo.

Con sus canciones y videos, Alesso crea experiencias que lo han llevado a convertirse en uno de los artistas mas celebrados de su género. En 2012, se unió a Madonna como el abridor de su tour MDNA. También se ha presentado en los festivales más importantes como Coachella, EDC, Ultra, y Tomorrowland.