Alcalde de San Salvador entrega bolsas solidarias

Yaneth Estrada

@caricheop

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, entregó bolsas solidarias con víveres a más de 2 mil vendedores por cuenta propia, quienes han resultado afectados durante la pandemia causada por el COVID-19.

“Conocemos de primera mano las necesidades que ustedes poseen como sector, es por eso que no hemos dudado en brindarles todo nuestro apoyo, pues sabemos que sin ustedes la economía no se mueve. Les reiteramos a los salvadoreños que no están solos, que desde la Alcaldía de San Salvador estamos trabajando para llevar ayuda a miles de hogares”, expresó Muyshondt.

Según datos, a diario se entregan más de 5 mil bolsas solidarias con alimentos en diferentes centros poblacionales de la ciudad. Las entregas de víveres son posibles gracias a la buena administración de los recursos de la municipalidad, las donaciones de la empresa privada y el apoyo del Gobierno, dijo el alcalde.