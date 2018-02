Alcalde de Ayutuxtepeque se adjudica obra del MOP para hacer campaña electoral

Compartir ! tweet





Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Miembros de la Asamblea Ciudadana de Ayutuxtepeque denunciaron al alcalde de esa ciudad por adjudicarse una obra gestionada por la población, la cual fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según los habitantes de ese municipio, el edil Alejandro Noches del partido ARENA, quien busca reelegirse, puso propaganda a su favor en la que se apropia del proyecto. Berta Herrera, representante de la Asamblea Ciudadana, sostiene que fue esa organización a solicitud de la población la que solicitó al MOP la construcción.

“Nosotros trabajamos con la gente de forma anónima pero lo que no nos gusta es que el alcalde se apropie de la obra y la utilice para hacer campaña”, dijo Herrera. Los representantes de la Asamblea Ciudadana presentaron una carta que prueba que fueron ellos y no el alcalde Noches quienes hicieron la petición al MOP. La representante de esa organización social, asimismo, explicó que esta no es la primera ocasión en que el edil tricolor se agencia un proyecto.

“El Ministerio de Obras Públicas todo el tiempo ha ayudado a Ayutuxtepeque en nombre del gobierno central y varias veces el señor alcalde de apropia de los proyectos que él ni gestionó ni ejecutó”, indicó Herrera.

La Asamblea Ciudadana informó que desde hace algún tiempo y de la mano del Ministerio de Gobernación llevan a cabo gestiones para lograr personería jurídica que les permita beneficiar de mejor manera a la población del municipio.