Alabí destituye a gerente médica del SEM tras acto de intolerancia en percance vial

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una gerente médica del Sistema Nacional de Emergencias Médicas (SEM) fue despedida de su cargo luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que se la ve agrediendo a un conductor.

La mujer fue grabada lanzando insultos y, al darse cuenta, intentó arrebatar el teléfono del otro conductor, empujando a otro ciudadano que se encontraba en la escena. La agresión se produjo luego de un percance vial menor.

En el video se observa a la gerente amenazando con llamar a la policía y acusar al otro conductor de haberla empujado. La situación generó una gran indignación en redes sociales debido a la actitud poco profesional de la mujer.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, anunció la destitución inmediata de la gerente médica, al explicar que su comportamiento iba en contra de los principios que rigen a los servidores públicos. La decisión fue muy aplaudida por los internautas, quienes consideraron que una profesional de la salud no podía estar al servicio de un sector tan importante como la salud pública si mostraba una actitud agresiva.

