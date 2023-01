Al actual ritmo, Biden superará a Trump en decretos migratorios, pero la crisis en la frontera no desaparece

Así lo determina un estudio elaborado por el Instituto de Política Migratoria (MPI) publicado este jueves titulado ‘Biden at the Two-Year Mark: Significant Immigration Actions Eclipsed by Record Border Numbers’ . En el documento los investigadores señalan que el mandatario demócrata ha tomado 403 acciones ejecutivas migratorias en los dos primeros años de gobierno frente a las 476 emprendidas por su antecesor republicano, Donald Trump, en sus cuatro años.