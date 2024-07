Agromercados no logran satisfacer demanda de consumidores

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Danilo Pérez, manifestó que los agromercados son una medida positiva, pero no logran satisfacer la demanda de la población consumidora.

“Los agromercados son una iniciativa buena pero no es sostenible, es decir, si yo soy de San Salvador Centro, me va costar desplazarme a algún agromercado de Santa Tecla”, expresó.

Pérez consideró que si el país pusiera atención a la producción agrícola, no tendría este problema con el incremento de precios de los alimentos de la Canasta Básica, sin embargo, la dependencia alimentaria es del 93.2%. El Salvador es dependiente de importaciones en verduras y hortalizas.

Asimismo, dijo que el dinero no alcanza para alimentarse de forma adecuada, por eso los salvadoreños están en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional, porque si una persona no consume los 22 alimentos de la Canasta Básica, no se está alimentando bien.

