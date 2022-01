Advierten marcha si Bukele no manda reformas a la Ley de Pensiones

Samuel Amaya

El sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), junto a Bases Magisteriales se pronunció sobre la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones así como sus posibles reformas que pronto el Gobierno haría, caso contrario advirtieron una marcha para exigirlas. Recordaron que el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó en septiembre de 2021, que en “pocos días” iba a enviar a la Asamblea Legislativa reformas a la Ley SAP. Sin embargo, hasta la fecha, no ha mandado nada a pesar de que tiene diputados que aprueban todo lo que mande.

Las asociaciones dijeron que en el sector docente hay trabajadores que ya cumplieron con los requisitos mínimos para pensionarse, sin embargo, no lo hacen debido a que el monto de la pensión es “de hambre y miseria”, ya que prácticamente es el 30% del sueldo que devengan como trabajadores activos. Lo ideal, según los sindicatos, sería un porcentaje entre 65% al 75%.

Sin embargo, no hay una cantidad igual de pensión para todos los trabajadores, ya que influye los años de trabajo y cuál fue su salario, este último se puede dividir en docentes nivel 1 y docentes nivel 2, el primero cobra más porque es licenciado, master o incluso hasta doctor en algunos casos, pero los nivel 2 que únicamente son profesores, el salario es inferior.

De tal forma, que la pensión tiene relación en dos cosas: en cuánto se ganaba y qué cargo tuvo. El promedio en que reciben la pensión, los maestros/as es de 330 dólares, informaron.

"Ya no podemos seguir esperando más tiempo, el compromiso no fue nuestro, el tema de pensiones lo venimos exigiendo desde la Asamblea anterior", dijo Jorge Villegas, de Bases Magisteriales.

Villegas recordó que la anterior Asamblea Legislativa creó una comisión para tratar el tema de las pensiones, pero “no hicieron nada”. Por lo cual, los trabajadores de educación y de otras dependencias están esperando poder retirase pero no con las pensiones “de miserias; deben ser pensiones dignas, justas que satisfagan las necesidades de los pensionados”.

Informaron que si Bukele no resuelve favorablemente para los trabajadores docentes, implementarán algunas medidas de presión como una marcha hacia Casa Presidencial el próximo 4 de febrero.

Daniel Rodríguez, miembro de SIMEDUCO, aseguró que no estarían de acuerdo en que se nacionalicen las pensiones, además esperan la creación de un instituto de carácter autónomo para administrar las pensiones, con ejes en la participación de trabajadores, Gobierno y sector privado. “No es correcto que el dinero que es producto de las cotizaciones de los trabajadores salvadoreños esté en manos solo de la empresa privada y del Gobierno, o en una posible nacionalización solo en manos del Gobierno. Cómo es posible que los verdaderos dueños del dinero, no tengan participación en la administración de estos fondos”, comentó Daniel Rodríguez.

Por lo cual, pidieron al presidente Bukele que en el ente rector de un posible organismo que se podría crear, sean tomados en cuenta los trabajadores. Reiteraron su desacuerdo de una nacionalización de las pensiones, ya que “tenemos la mala experiencia” de que “casi todos” los fondos que son propiedad de los trabajadores, están en manos del Gobierno, “y al nacionalizarlo, se corre el riesgo que el 100% lo abarque el gobierno y eso pondría en riesgo que en el futuro no haya fondos para que los trabajadoras se puedan pensionar.