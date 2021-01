ACUERDOS DE EL SALVADOR: EN EL CAMINO DE LA PAZ NACIONES UNIDAS

Por Caralvá

Así se titula el libro oficial del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas.

De ese libro es el siguiente fragmento: “El 16 de enero se firmó, en una ceremonia solemne en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, D.F., con la presencia de numerosos jefes de Estado y del nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que puso fin a una cruenta conflagración civil que duró doce años y que costó más de 75,000 víctimas entre la población salvadoreña. El Acuerdo es, así mismo, la culminación de un largo proceso que se inició cuando los cinco presidentes centroamericanos pidieron la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas para que se interpusiera sus buenos oficios con el fin de lograr la pacificación en la región de América Central, lo que fue ratificado por la resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La partida de nacimiento formal está, sin embargo, registrada en el Acuerdo de Esquipulas II, del 7 de agosto de 1987, diseñado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que planteó una solución global para la pacificación en el istmo basada en la consolidación de la democracia promoviendo un diálogo nacional, una amnistía general, un cese de fuego, la celebración de elecciones libres y limpias y el repudio a los grupos insurgentes y a las fuerzas irregulares, con el compromiso de impedir el uso del territorio de cada país para desestabilizar a otros países de la región”.

“En Octubre de 1989 el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Javier Pérez de Cuellar informó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en México”… los esfuerzos del Secretario General y de su representante personal para Centro América, Sr. Alvaro de Soto se orientan a buscar un formato que permitiera impulsar el proceso… “a – Terminar el conflicto armado por la vía política, b – Impulsar la democratización del país; c- Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y d – Reunificar a la sociedad salvadoreña”…

21 de mayo 1990 Caracas, 26 de Julio 1990 San José Costa Rica, Acuerdo de México 1991, 26 de julio 1991 se establece ONUSAL, luego de acuerdos de México existen múltiples reuniones GOES-FMLN, un segundo intento de llegar a un acuerdo en San Miguel de Allende (México), cuando fueron requeridas para trasladarse a Nueva York, con una intensa negociación que culminó con la firma del Acta de Nueva York el 31 de diciembre de 1991 que convinieron el fin del conflicto armado el 31 de octubre de 1992, se anunció el acuerdo final de paz firmado en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992.

El 15 de enero de 2021 el Dr. Álvaro de Soto en entrevista televisiva TCS, afirmó: “… tengo una larga carrera diplomática y los diplomáticos son famosos porque les llegan muchas condecoraciones, yo he tenido una sola en mi vida, y es la condecoración salvadoreña “La Orden de José Simeón Cañas, Libertador de los esclavos” que me otorgaron por decisión unánime de la Asamblea Legislativa salvadoreña, y me la pongo con mucho orgullo en ocasiones muy especiales como estas en el aniversario del Acuerdo de Paz”.