Aceituno a sumar en la ruta Paralímpicos de Tokio

@DiarioCoLatino



El máximo referente del Deporte Inclusivo salvadoreño, Herbert Aceituno alista maletas para viajar a Bogotá,Colombia, para competir del 5 al 8 de marzo en la Copa Mundial de Parapowerlifting. Torneo puntuable para la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

“Quiero mejorar la marca, subir peldaños y entrar entre los ocho primeros del ranking para buscar la clasificación directa a Tokio”, expresa el “pequeño Sansón salvadoreño”, agregando que también viaja con la convicción de cumplir una digna actuación en esta copa. Por exigencias internacionales del Coviv-19, tras su llegada a Bogotá, Aceituno se someterá a una cuarentena de 24 horas y salir a tiempo para su participación.

En lo que respecta a su preparación, Aceituno asegura que junto a su entrenador, Jorge López, han trabajado intensamente, habiendo optimizado el tiempo y a pesar de la pandemia, no dejaron de entrenar. “Al inicio de la pandemia, expresa, me adapté a lo que tenía en casa, pero a los pocos meses y a iniciativa del presidente del INDES, Yamil Bukele, pude tener el banco profesional en mi casa y luego, cuando las medidas de bioseguridad se flexibilizaron, ya pude entrenar en el gimnasio de musculación del INDES y todo ese proceso me ha fortalecido”.

El Paratleta admite que volver a competir de manera presencial representa un reto mayúsculo, ya que el año pasado se adaptó a las competencias virtuales y, de paso, sufrió la pérdida de su padre, quien fuera uno de sus pilares fundamentales en su formación personal y deportiva. Manifiesta que la pérdida de su padre fue un proceso difícil de asimilar. “Siempre voy a pensar en él, voy a seguir luchando, le hice la promesa que siempre lo tendría en mi mente y en mi corazón. Todo lo que consiga será para Dios, para mi padre y mi madre, quien sigue siendo otro de mis pilares fundamentales,y para todas las personas que me apoyan”, expresa.

El año pasado y debido a la pandemia, Herbert Aceituno solo pudo asistir a la Copa Mundial en Manchester, Inglaterra, logrando valiosos puntos para Tokio 2021, pero este año se propone asistir a las copas que se disputarán en Tailandia del 6 al 9 de mayo y Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 19 al 26 de junio, punteables para Tokio 2021.