Veteranos de guerra se abstienen de bloquear calles

@JoakinSalazar

Pese a las amenazas que anunciaban afectar directamente a miles de trabajadores y trabajadoras, pequeños grupos de veteranos de guerra se concentraron en los cuatro puntos de ingreso para la capital salvadoreña, no obstante dicha medida no surtió efecto, ante la mediación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Desde tempranas horas, elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) se instalaron en la Terminal de Sur, autopista a Comalapa, Kilómetro cinco y medio de la Carretera Troncal del Norte y la Carretera Panamericana, en la entrada a San Martín y rumbo a Santa Tecla. Dicha medida imposibilitó que los pequeños grupos de veteranos de guerra se tomaran tramos de las estratégicas calles. Desde las seis de la mañana, poco a poco veteranos de guerra se fueron sumando, sin embargo, en los cuatro puntos no más de 30 personas se reunieron. Al no tener convocatoria, además de la presencia policial y la PDDH, los veteranos decidieron no realizar las acciones anunciadas por redes sociales un día antes.

Y es que cinco organizaciones de veteranos de guerra anunciaron que cerrarían los principales puntos de acceso a la Capital salvadoreña, como una medida de presión para exigir al gobierno que cumpla con los beneficios que les concede la Ley de Veteranos de Guerra, principalmente el derecho a una indemnización y pensión.

Las cinco entidades fueron identificadas como La Asociación de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada de El Salvador (AVEFAES), Asociación de Veteranos de Guerra de la FAES de Ahuachapán (AVEGDAES), Movimiento de Veteranos de la FAES por un Salvador sin Corrupción (MVFAUPC), Asociación de Veteranos Guerra de la FAES de Chalatenango (AVETFACHA) y la Asociación de Veteranos Militares de Santa Ana (AVGUEMISA).

En la terminal del Sur, los veteranos de guerra sostuvieron un diálogo con representantes de la PNC y la PDDH, lo que impidió que tomaran acciones en la carreteras, sin embargo, hubo un acuerdo de acudir a una reunión en la sede de la Procuraduría.

En la Troncal del Norte, los Veteranos solo se aglomeraron en la carretera, como también anunciaron una marcha hacia Casa Presidencial, para entregar un escrito con sus peticiones y exigencias, por la Ley de Veteranos de Guerra.

Mientras que en la carretera Panamericana no hubo ninguna concentración de Veteranos en las cercanías a Santa Tecla, solamente en San Martín, sin embargo, no tuvieron mucha convocatoria por lo que se abstuvieron de tomar acciones. Al cierre de esta nota los veteranos sostenían una reunión con la Procuradora de los Derechos Humanos y autoridades de Gobernación.