Piden ratificar préstamo de $100 millones para reforzar a la Policía Nacional Civil

Yaneth Estrada

@caricheop

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén instó a todas las fuerzas políticas a ratificar el crédito por $100 millones otorgados por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para reforzar a la Policía Nacional Civil (PNC).

“Estos fondos son para el laboratorio de investigación policial, para que la policía sea más eficaz en la investigación y, a través de diferentes formas, se pueda saber quiénes son los hechores, es para garantizar la seguridad del pueblo”, recalcó el Mandatario.

Según fuentes oficiales, este año se experimenta una baja del 54% en homicidios, comparado con el año anterior; cerca de 66 municipios fueron declarados sin homicidios en los últimos días. Lo que representa resultados importantes en materia de seguridad pública desde la puesta en marcha de las Medidas Extraordinarias y el Plan El Salvador Seguro, en marzo de 2015.

La negociación de este préstamo fue aprobada el 7 de abril de 2016 por la Asamblea Legislativa con 77 votos, firmado el 24 de mayo de 2016 y esta sería una segunda prórroga que vencerá el 29 de septiembre de este año. La primera finalizó el 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo al Ejecutivo, este dinero ($100 millones) servirá para fortalecer el “Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador (PESCES)” que busca desarrollar las capacidades de la PNC en materia de combate y persecución del delito, por medio de intervenciones que contribuyan a la investigación criminal, la operatividad y presencia policial.

Además, permitirá aumentar la cobertura de seguridad ciudadana a través de la construcción, rehabilitación, mejora de delegaciones policiales, dotación de flota vehicular, mejorar las capacidades de la investigación criminal, infraestructura y equipamiento para aumentar la eficiencia y eficacia en la operatividad de la policía, fortalecer las capacidades y conocimientos del personal policial para contribuir con la efectividad de su labor en el territorio. Elementos que constituyen las principales críticas de la derecha y la clase empresarial del país en materia de seguridad pública a la actual administración del Presidente Sánchez Cerén. Sin embargo, a más de un año de espera, el partido ARENA no da sus votos para la ratificación de este préstamo que necesita mayoría calificada (56 votos) y el cual inyectaría recursos a la estrategia de seguridad, cuyo principal objetivo es garantizar la protección de las familias salvadoreñas.

Enfatizó que “cuando un partido se decide a no votar por ese préstamo, no está votando contra el gobierno, está votando contra la gente, contra el pueblo porque no está permitiendo que se invierta en la gente”.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, aseveró enérgicamente que “quien se oponga al crédito de seguridad, abriría espacio a sospecha que se tiene estrategia oculta para entenderse con criminales”. Y aprovechó el momento para recordar el éxito de las Medidas Extraordinarias en Seguridad.

Cuenta regresiva

También, el director de la PNC, Howard Cotto, se unió al llamado para aprobar por parte de la Asamblea Legislativa los $100 millones del BCIE para fortalecer a la Policía Nacional Civil, “ya que estamos en cuenta regresiva, el día 29 de septiembre finaliza la prórroga y probablemente sea última”.

“Hemos podido adquirir vehículos, pero en cantidades que no nos permiten renovar la plantilla total. Para eso necesitamos adquirir un aproximado de dos mil vehículos, civiles, grúas, buses, carros patrullas. Esos $100 millones están destinados a la construcción de ocho edificios y allí funcionarían importantes unidades policiales, además está la adquisición de equipo para mejorar la policía técnica y científica, disponer del sistema de análisis de ADN, que hasta hoy la PNC no lo ha tenido”, dijo.

Desde diciembre del año pasado ARENA se negó a aprobar más préstamos (cerca de 12) para la actual gestión (boicot económico) lo que ocasionó un impago a los intereses de las pensiones en el mes de abril. A la vez, de perder créditos en áreas sociales como Ciudad Mujer y recientemente los $115 millones concedidos por el BID para la ampliación de caminos rurales y construcción de dos tramos de la carretera de la zona costera del país.