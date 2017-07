¿Usted sabía que…

Nelson López*

Tomando en cuenta que ya vienen las vacaciones agostinas y que casi siempre, poco antes de los feriados se vienen saturaciones y crisis políticas, que los medios nos meten terriblemente entre ceja y ceja para hacernos sufrir, para estresarnos y matarnos de la pura ansiedad que nos desarrollan hasta el infarto, hoy mejor nos dedicaremos a dar consejos de otros consejeros que buscan que no agarremos tan en serio todas esas vanalidades y que nos preocupemos por nuestra salud ya que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa.

Para comenzar el consejero que quiere que compartamos esto afirma que ¡cualquier alimento que usted consume después de las 8 p.m. es *Veneno* para su cuerpo! Honestamente ¡vaya usté a saber! como dice el chele Eugenio, quien hiciera tan popular esa frase.

¿Y los otros consejos? usted valore si los sigue o no, pero de política hoy que no se nos ocurra nada por favor y mejor pensemos que ya vienen las fiestas y que vamos a ver a los viejos de agosto que no tienen nada que ver con otro montón de viejos que nos tienen más jodidos que el mismo diablo y más jugados que como jugaba la siguanaba a los abuelos.

Bueno, ¿sabía que si usted puede seguir la terapia del agua ALCALINA (con una pizca de bicarbonato y unas gotas de limón) por 3 meses y religiosamente a diario, su piel, su cuerpo y sus órganos comienzan a funcionar bien?

Ajá, ¿y sabe usted que el desayuno es la comida más importante del día? Si usted debe saltar alguna comida, esta no debería ser el desayuno porque quienes no toman el desayuno tendrán un nivel más alto de azúcar en la sangre.

Pero sépalo, que también ¡demasiada carne roja es muy peligrosa para su salud!

Ahora, respóndase solito o solita, ¿conoce a personas que sonríen siempre? Ellas viven más tiempo, parecen más jóvenes y son más saludables que los cara de bravo. Sonría, no importa que crean que anda diciendo ¡whisky!

Además, usted puede utilizar la crema más cara en su cuerpo o puede cuidar su cuerpo con los tratamientos más costosos… pero la MIEL con BANANO puede hacer que su piel brille, hacer que se vea bien y hacer que la gente le pregunte el tipo de crema que usted está usando.

Y sabe que por cada botella de refresco o gaseosa que usted consume, se está tomando 9 cubos de azúcar; y eso tarda 7 días en eliminarse del cuerpo; los hombres aumentan su probabilidad de tener un ataque al corazón en un 20 por ciento y por favor ¡Entienda! ¡La carne frita es un asesino que está dañando su cuerpo!

Y ojo con esto ¡Beber agua solo cuando usted tiene sed es obtener una licencia para dañar su hígado! ¡Aunque no tenga sed, beba agua y eso le hidratará y mantendrá saludable sus riñones y por ende todas las vísceras de su cuerpo.

Eso sí, prohibido aguantar las ganas de orinar al extremo, cuando se supone que debe dejar salir la carga urinaria porque además de afectar su vejiga que se le puede “bajar”, ciertamente es otra forma de dañar el hígado y el riñón.

Otra cosa terrible es añadir sal en su comida cuando ya está servida, es otra forma de envenenarse lentamente y dañar los órganos vitales, si no pregúntele a los hipertensos que están vedados de salarse aunque sea con la mala suerte.

Ahora recuerde lo que decían las abuelas cuando aconsejaban comer apropiadamente: Coma su DESAYUNO como un REY, su ALMUERZO como un PRÍNCIPE y su CENA como un MENDIGO, era el truco de ellas para vivir más tiempo.