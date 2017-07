“Tanto tienes tanto vales, nada tienes nada vales”

Fredy García

Este es un dicho o refrán muy popular salvadoreño, que deja un sabor agridulce ante la población. Por qué en unos pocos se cumple y en las mayorías NO, eso es lo que es el Alcalde de Santa Tecla Roberto d`Aubuisson, dándole cumplimiento a esta oración, ya que en la entrada a la colonia Quezaltepec, de dicho municipio, se encuentra la Residencial Santa Rosa, la cual se distingue por ser habitada por “personalidades de otro estrato social”, que no se quieren rozar o mezclar con los que viven a los alrededores.

Eso no es el meollo de la situación, el problema es que el alcalde d`Aubuisson, está al servicio del pueblo tecleño, y no para unos pocos, sencillamente porque son de otra clase social. En las colonias aledañas la Quezaltepec, Alpes Suizos, Europa, ACOVIT, Girasoles, entre otras han solicitado en repetidas ocasiones al alcalde, el arreglo de las calles, aceras, el ornato, etc., en esas colonias y se ha hecho el de los panes.

Sin embargo, a los residentes de la colonia Santa Rosa, que recientemente se han trasladado al sector, sin mayor esfuerzo, les ha concedido la apertura de una calle exclusiva para ellos, cuando ya cuentan con otros accesos, para incorporarse a la autopista Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Los trabajos están siendo realizados utilizando equipo y empleados de la comuna, los impuestos son pagados por todos, es más, estoy seguro que los que viven en estas colonias, aledañas a esta residencial, sí pagan sus impuestos.

¿Qué investidura o corona tienen los que viven en esa residencial?, o debemos entender que él está al servicio de ellos, porque más claro no canta un gallo, el grueso de la población, lo atienden solo cuando andan en busca del voto durante las campañas políticas.

Según la población de Santa Tecla, en los dos años que tiene en la comuna no ha hecho ninguna obra que valga la pena, todo lo que está fue dejado por los gobiernos municipales anteriores; es mas, está terminando con el cafetalón y lo está convirtiendo en un centro comercial, cuando este espacio lo donó don Eduardo Guirola, específicamente a los tecleños, para que tuvieran un lugar de esparcimiento y este se lo ha tomado como de su propiedad.

Es más, durante la excavación de la calle, se han encontrado arqueología, joyas ancestrales y la Secretaría de Cultura inmediatamente solicitó parar los trabajos, pero este ha hecho caso omiso al llamado de dicha institución, que vela por la riqueza cultural de este país; no fue escuchado y los trabajos continúan; aquí se cumple esta oración “Tanto tienes tanto vales, nada tienes nada vales”.