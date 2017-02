Sobre psicópatas en la empresa y la política

José Guillermo Mártir Hidalgo

En la historia han existido hombres y mujeres que han actuado sin escrúpulos, al buscar y ejercer el poder. Éste actuar es propio del trastorno de la personalidad llamado psicopatía. Dicho trastorno es una anomalía de la conducta social.

Jon Ronson, periodista británico y autor del libro “El Test del Psicópata” revela que el capitalismo es una manifestación de psicópatas . Por ejemplo, la última crisis bancaria es resultado de un capitalismo moldeado por una élite de psicópatas. En el libro “Serpientes en Traje” Paul Babiak y Robert Hare evalúan, con la escala Psychophathy Checklist Revised (PCL-R), a dos cientos altos ejecutivos y encuentran que el tres punto cinco por ciento de ellos presentan perfiles psicopáticos, cuando el porcentaje de psicópatas en la población general es del uno por ciento . El psicópata es una persona encantadora y carismática, pero, utiliza su encanto para seducir y atraer a su víctima. A las que controlan a través del sexo, la violencia y el poder. Hay psicópatas corporativos, políticos y religiosos que arruinan economías, sociedades y países.

En el libro “El Psicópata de al Lado”, Martha Stout afirma que estos aman el poder, por lo que en cuanto más alto en la escala de poder, más psicópatas nos encontramos . David Sue, Derald Wing Sue y Stanley Sue, autores de “Conducta Anormal” aseveran que dentro de los psicópatas, tres son hombres y una es mujer . La Revista Británica de Psiquiatría sostiene, según la tomografía por emisión de positrones, que los psicópatas presentan menos actividad en el área del cerebro relacionada con la evaluación de las emociones, es decir, en el área del lóbulo pre frontal . A la vez, presentan un mal funcionamiento de la amígdala derecha. La causa de éste daño cerebral puede deberse, en opinión de Beatriz Pizarro de Zulliguer en su obra “Neurociencia y Educación” , a la carencia de oxígeno antes o después del nacimiento, a la falta de vínculo materno-filial por la hormona oxitócina y al déficit de neurotransmisores de la conducta agresiva como la serotonina. El enfoque psicoanalítico plantea que un fuerte vínculo con el progenitor del sexo opuesto, basado en la seducción y en la etapa edípica, desarrolla un carácter narcisista que afectara las futuras relaciones interpersonales del sujeto.

EL PSICÓPATA CORPORATIVO

En “Snakes in Suits: when psychopaths go to work”, Paul Babiak y Robert Hare dictan que la mayoría de trabajadores son honestos, leales y ciudadanos respetuosos de la ley, pero, otros son egoístas y comprometidos solamente con ellos mismos . Infortunadamente estos son los individuos que, en el mundo de los negocios, tienen responsabilidades de liderazgo.

El quince por ciento de la población penitenciaria es psicópata y los restantes, sociópatas. Algunos psicópatas están en prisión por crímenes contra la vida y la propiedad y otros, por crímenes económicos y de cuello blanco contra negocios e instituciones.

La mayoría de las personas se confunden acerca de las diferencias entre psicopatía, sociopatía y desorden antisocial de la personalidad. La psicopatía es un desorden de la personalidad caracterizado por no tener conciencia, ni empatía, ni remordimientos. La sociopatía se refiere a patrones actitudinales y conductuales, considerados antisociales y criminales por la sociedad, pero, normales y necesarios en una subcultura o en el medio social en que se han desarrollado. Y el desorden antisocial de la personalidad, es una amplia categoría diagnóstica de la Asociación Americana de Psiquiatría, que se encuentra en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Desordenes Mentales y es similar a la sociopatía.

Algunos psicópatas viven en sociedad y técnicamente no quiebran la ley, pero, causan problemas a través de fraudes económicos y formas de abuso emocional y psicológico. Otros psicópatas adoptan una existencia parasitaria, viviendo de la generosidad o credulidad de otros. En “La Máscara de la Cordura”, Hervey Cleckley , presenta claramente una foto de la psicopatía. En la superficie aparentan normalidad, sanidad y control, pero, son consumados mentirosos, insensibles y egocéntricos en extremo. Tienen dificultad de entender el contenido emocional de las palabras. Los factores genéticos son importantes en su desarrollo. Así como el medio ambiente y otras fuerzas. Por lo que el psicópata nace y se hace.

La PCL-R es una escala clínica, no es un test de auto reporte. Las personas que están siendo evaluadas no responden a las preguntas. El psiquiatra o el psicólogo es quien las califica con la evaluación basada en entrevistas profundas y revisión de información contenida en el registro personal. Las áreas del psicópata que ésta escala evalúa son: la interpersonal, afectiva, estilo de vida y antisocial. Y treinta, son

los puntos obtenidos en dicha escala para discriminar a psicópatas.

El psicópata es descrito como un camaleón social. El camaleón tiene la capacidad de asumir la coloración de su ambiente. Por lo que hay dificultad de distinguir al psicópata ya que son maestros en proveer buenas impresiones, tienen excelentes destrezas de comunicación oral y un talento para leer a la gente y saber que botones presionar. Otros desórdenes de la personalidad importantes en relación a la psicopatía son, el desorden narcisista y el desorden histriónico de la personalidad. El desorden narcisista de la personalidad se caracteriza, por un patrón de grandiosidad definido por una excesiva necesidad de admiración y una sensación de superioridad. En tanto que dos particularidades definen el desorden histriónico de la personalidad: emocionalidad y una excesiva necesidad de aprobación.

La estrategia usada por muchos psicópatas es un proceso de tres fases: evaluación de víctima potencial, manipulación y abandono de la víctima. No están influenciados por la posibilidad que, su conducta, pueda traer terribles consecuencias a ellos y otros. Las palabras emocionales y las imágenes desagradables no producen actividad en las regiones cerebrales asociadas a lo emocional. Los psicópatas son muy efectivos en enmascarar su verdadero Yo en aquellos que desea manipular.

Las organizaciones empresariales son un desafío para el psicópata. Compañeros de trabajo, gerentes, toda la compañía ofrece una tremenda oportunidad. El psicópata corporativo va donde haya poder, control, estatus, posiciones y relaciones sociales explotadoras. El desafío inicial para cualquier psicópata es ser contratado por la compañía. En el proceso de contratación, estos hablan bien y causan una buena impresión durante la entrevista. Ya en el proceso de orientación, buscan construir una relación con un individuo importante de la compañía, quien le proveerá protección y cobertura para ejecutar su plan de acción. Una vez empleado vuelve a su patrón trifásico: evaluación-manipulación-abandono.

La primera meta de la ficción psicopática es convencer a otros de su honestidad, integridad y sinceridad. La manipulación es la trama del psicópata. Manipula a otros para su propio fin: a compañeros, ejecutivos, vendedores y clientes. Abandona a quienes utiliza y ataca a sus rivales para mantener sus operaciones por largo tiempo. La estructura de poder ayuda al psicópata quien se mueve en ascenso. Los psicópatas más impulsivos requieren más estrategias depredadoras que los menos impulsivos. Algunos psicópatas satisfacen sus instintos básicos como sexo y comida, mientras que otros, encuentran satisfacción en el poder, control y fama. Los psicópatas más sutiles utilizan la manipulación, el encanto y estrategias lingüísticas. Los más torpes, utilizan demandas abusivas cuando su encanto no funciona.

De acuerdo a la Escala PCL-R hay tres tipos psicopáticos: el clásico, el macho y el manipulador. El clásico presenta un puntaje alto en cada una de las áreas de la psicopatía. El macho presenta un puntaje alto en las áreas afectiva, estilo de vida y antisocial y, un puntaje bajo en el área interpersonal. El manipulador presenta un puntaje alto en las áreas interpersonal y afectiva y bajo, en las áreas estilo de vida y antisocial. El manipulador corporativo es el psicópata tipo manipulador. El mandón corporativo es el psicópata tipo macho. Y el maestro titiritero corporativo es el psicópata tipo clásico. El psicópata manipulador podría estar en los negocios, en la política y en otras profesiones. El psicópata acosador podría estar situado en posiciones de gerencia. Y el maestro titiritero tendría control de un gran número de empleados, sistemas, procesos y procedimientos.

Para descubrir engaños psicopáticos, la información del currículo debe ser verificada por parte del reclutador. El entrevistador debe concentrarse en las competencias, motivaciones y valores laborales del candidato, ya que el psicópata se maquilla de un buen discurso y causa una buena impresión. El psicópata industrial puede ser un jefe, un compañero o un subordinado. El psicópata corporativo puede destruir la reputación de alguien, al cuestionar su competencia y lealtad. Ante un jefe psicopático hay que construir y mantener la reputación de buen trabajador, evitar confrontaciones y presentar una queja formal. Hay que reportar conductas abusivas de compañeros de trabajo psicopáticos. Y cuando un subordinado sea el psicópata, hay que mejorar continuamente la capacidad de liderazgo y gestión, así como construir y mantener una buena relación con el personal.

EL PSICÓPATA POLÍTICO

En opinión de la periodista colombiana María Elvira Samper, en su artículo “De Políticos y Psicópatas” , el psicópata ama el poder. Por lo que los políticos de élite, de estirpe, de fuste, son psicópatas. No todos los políticos son psicópatas. Su afán desmedido por el poder y el protagonismo, distingue al político psicópata. Una vez instalado en el poder, se niega a soltarlo. El psicópata político trabaja para sí mismo, aunque su discurso diga lo contrario. Apela a la patria, a un proyecto nacional, a la liberación del yugo imperial, a la raza superior y al hombre nuevo.

Logra reunir a sumisos y obedientes a través del clientelismo, que le sirve para construir o consolidar su poder. Para aglutinar gente a su alrededor y erigirse en salvador, busca siempre un enemigo. Su Talón de Aquiles es la frustración de sus planes, que lo desorganizan.

La historia nos da elementos para probar la relación entre psicópata y líderes, especialmente políticos y dictadores. Han existido dirigentes que no vacilaron en exterminar, asesinar, torturar y hacer desaparecer a su propio pueblo. Para el periodista británico Jon Ronson , las grandes estructuras de poder son un campo perfecto para los psicópatas. La naturaleza de estas estructuras premia los rasgos psicopáticos. Y con el tiempo, estas estructuras terminan dirigidas por psicópatas.

En la actualidad, políticos salvadoreños están siendo procesados por crímenes económicos. Lo cual es alarmante, ya que induce a pensar que el país ha estado manejado por psicópatas, quienes han terminado saqueando la hacienda pública. Lo más perturbador es, pensar que nuestro sistema político es un regio vergel en el que bullen psicópatas. Por eso, los partidos políticos tienen una labor primordial en sanear la política de tanto pillo de saco y corbata. Los próximos candidatos a diputados, a alcaldes y a presidente, deben presentar una moralidad notoria y no ser psicópatas. Sus historias de vida deben ser testimonios de su eticidad y sus puntajes, en alguna escala o auto reporte que evalúe psicopatía, los descartan como camaleones sociales. Los ciudadanos no debemos elegir psicópatas a cargos públicos. Estos requisitos deberían ser generalizados a las elecciones de segundo grado, de la que son responsables los diputados de la Asamblea Legislativa.

