MOVIAC: No permitiremos la privatización del agua en el país

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“El agua es un bien común” , dijo Ricardo Navarro del CESTA, que junto a un grupo de organizaciones ambientalistas y sociales integran el Movimiento de Víctimas y Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), marcharon hasta las oficinas de la ANEP, para anunciarles que no están dispuestos a permitir la privatización del recurso hídrico nacional.

“Somos personas que necesitamos agua para sobrevivir y la lucha nuestra es por el agua, que le quede claro a la ANEP que vamos a luchar con toda la fuerza que tenemos, y no se van a salir con la suya de apoderarse de los recursos del Estado, solo podemos decirles: Moderen su codicia”, manifestó Navarro.

El agua es un derecho fundamental y reconocido como derecho humano, por lo que consideran las organizaciones ambientalistas, que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de reconocerlo y elevarle su rango constitucional, así como el derecho a la alimentación.

“El agua es de todos y es un bien público; por eso les pedimos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que se porten con dignidad y defiendan a las personas, que no se comporten como sirvientes del Gran Capital, eso no es correcto y les recuerdo a los diputados y diputadas de ARENA, que la gente que votó por ellos necesitan agua para vivir, entonces cómo es posible que quieran dejar a la ANEP que domine el recurso hídrico”, cuestionó.

La preocupación de las organizaciones que integran el MOVIAC surge luego de la propuesta de los partidos de derecha representados en la Asamblea Legislativa (ARENA, GANA, PDC y PCN) que presentaron el pasado 14 de junio del presente año, un anteproyecto para una Ley Integral de Agua, donde la Autoridad Hídrica estaría en manos de dos representantes de la ANEP.

José Santos Guerra, de la Asociación de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social, señaló como “urgente” declarar el agua como un derecho humano, donde prevalezca el interés común y no la empresa privada o corporaciones que pretenden hacer del recurso hídrico una mercancía para enriquecerse.

“Queremos pronunciarnos en contra de las intenciones claras de privatización del recurso agua en nuestro país y hemos visto la alianza de esos partidos políticos de la derecha, para favorecer a su sector con una ley de agua; pero les advertimos a los políticos que esta lucha del agua tiene más de diez años de venirse construyendo y fortaleciendo, por lo que no vamos a permitir que el carácter de esa ley se salga de la visión de un bien común y equidad, porque el agua es de todas y todos”, argumentó.

El MOVIAC propuso, además, la recuperación y protección de las cuencas hidrográficas de las comunidades y que el rescate de los ecosistemas sea la prioridad en la gestión y participación de la sociedad civil organizada salvadoreña, en todas las fases del proceso de discusión, operativización y seguimiento para conformar la nueva Ley General de Aguas y Saneamiento.