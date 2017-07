Yaneth Estrada

Cerca de celebrar el 9° Congreso Mundial para el Talento de la Niñez organizado por la Escuela Libre de Investigación Científica para Niños (ELIC) abordamos con el colombiano, Gerson Johan Marín, Licenciado en Física y parte del Comité Organizador, el problema del desencanto hacia las matemáticas y algunas sugerencias para superar este desafío de manera regional.

– Usted estará a cargo del tema de la matematización del conocimiento en la vida del educando en el Congreso, ¿podría explicar en qué consiste?

Esto implica un enfoque diferente de lo que es la concepción de la matemática tradicional, donde nosotros clasificamos las materias a través de un cuadro donde generalmente se ven las ciencias humanas, las ciencias exactas, las ciencias formales y, por otro lado, están las ciencias de la matemática y la lógica.

Sin embargo, la matemática y la lógica están en un contexto que es separado de lo que es la realidad vivencial del educando y el ser humano mismo. Entonces, lo que pasa es que la matemática es una enseñanza sin significación, sin realidad, sin mundo. Trayendo unas consecuencias bastante graves, porque hace que se genere un retraso en el desarrollo del niño y del desarrollo de su cerebro.

Por ejemplo, en el cerebro de Einstein se hizo una dicepción luego de su fallecimiento, y una de las cosas que más llamó la atención es que tenía más cantidad de células psicomotrices, sensomotora, de lo que tiene un cerebro normal, entonces, que es lo que implica ello, su capacidad de llevar lo abstracto a un plano muy real.

Actualmente, la estructura matemática no tiene algo real y generalmente esto genera una desafección de parte de los niños y de los adultos, porque incluso muchos adultos tienen como cierta admiración y aprecio hacia las matemáticas, pero como no tuvieron una educación que les permitiera entender las matemáticas tienen como cierta frustración.

Por eso la matematización en la vida del educando implica que la matemática deja de ser una estructura sin realidad y más bien los números mismos vienen a ser el resultado de una realidad que no solo es una realidad intelectual, sino es una realidad en cuanto a la vivencia del educando.

– ¿Desde su experiencia, cuál es el nivel de enseñanza en El Salvador de esta materia?

En El Salvador, gracias al ministro de Educación, Carlos Canjura, un ingeniero, que tiene una formación en matemáticas y ha participado de la olimpiada de matemáticas, se puede decir que se ha esforzado porque El Salvador tenga una participación con países muy destacados como Suiza y ha hecho que haya un reconocimiento de El Salvador, incluso en robótica, algo que es muy bueno.

Esto porque él conoce el proceso de aprendizaje de las matemáticas y porque conoce que es importante que El Salvador participe en olimpiadas de matemáticas que se realizan en el mundo.

Pero hay un entrenamiento para las matemáticas y para participar de las Olimpiadas de matemáticas, sin embargo, falta llevarlo a que no sea algo tan alejado todavía de la realidad.

Lo que se ha hecho es un aporte que estimula el aprendizaje de las matemáticas, pero falta llevar las matemáticas no solo a algunas personas que se puede decir son aptos para las matemáticas, sino que debe ser algo que no sea excluyente porque las matemáticas son una necesidad de nuestro día a día.

Por ejemplo, es muy fácil para uno pensar solo actuar, solo decidir solo, pero es más difícil decidir, ponerse de acuerdo con otra persona y qué implica eso del 1 y el 2.

El Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, de la ELIC, plantea la base de la estructura de lo que es la metodología y la visión de la fundación. Él decía que lo más importante en cuanto a los números no es el número en sí, sino el intercambio, el paso de un número al otro, esto quiere decir que necesitamos la concepción de lo que es la unidad y pasar al dos.

Y sucede que la estructura psicológica, ya no es la misma, en el uno se tiene que hacer un trabajo de pensar cómodo pero el dos implica que para decidir algo debo considerar los criterios del otro y que estos tengan validez y que no se trate de imponer, sino que se puede llegar a un consenso.

Entonces, todo ese mundo de cosas se comienza evidenciar y es parte de lo que es un número, pero eso no se ve en la escuela y nosotros las matemáticas nos las encontramos en todas partes, en todas las áreas de nuestro día a día y gracias a las matemática nosotros podemos tener más precisión en las cosas que hacemos.

El número como tal, que conocemos, se ha quedado como la formalización del todo, un conjunto de cosas que representan, pero utilizar solamente el número es reducir toda la riqueza de algo a una expresión muy básicas.

Entonces, qué pasa que los matemáticos y las escuelas, se han basado solamente en esa representación, digamos, muy escueta de lo que es un número y no han contemplado toda la riqueza de su significado y de la raíz misma de su existencia.

Eso es muy importante porque la matemática potencia, sobre todo, es una ciencia del orden y es una de las áreas que más se ha desarrollado en la matemática partir de la Edad Media es la topología.

La topología es una ciencia o una área de la matemática que no tiene número para nada, pero simplemente se basa en las propiedades de las variaciones de los espacios topológicos en otros espacios topológicos.

Para hacer un ejemplo sencillo, en topología una dona de esas que se comen, es topológicamente igual que una taza de porcelana que se utiliza para beber. Porque tenemos la característica de la dona que es redonda con un agujero en el centro donde se pueden desplazar todos los elementos que la conforman para crear una estructura que conserva las mismas propiedades de forma diferente y eso tiene aplicaciones en muchas áreas; pero qué implica eso mentalmente, eso tiene muchas implicaciones. Podemos decir que en la actualidad de los niños cuando nacen pueden utilizar casi cualquier dispositivo ya sea teléfono, smartphone, ipad, tablet o una laptop con mucha facilidad. Esta facilidad es una dificultad que tenemos los adultos que no nacimos en la era de los smartphone.

Esto sucede porque nuestra concepción del espacio era muy diferente, todavía era muy relativa a lo físico. Quiere decir que esos niños que ahora nacen, inmediatamente se desarrollan un gran concepto de espacio y mucho más rico en cuanto a estructura y habilidad.

Hace que su capacidad de abstracción sea más alta, eso implica que de alguna manera que todos los niños son aptos para las matemáticas, todo ser humano es apto para las matemáticas en la mayoría en que se le da se le va viendo como una ciencia al servicio del hombre.

– ¿Qué proponen cómo ELIC para superar este problema?

Ahora los números no deben ser lo primero que se enseñe en la matemática a los niños. Lo primero que se les debe enseñar es a percibir el orden y el orden nos lleva a un concepto de números. Entonces, cuando observamos, por ejemplo, una planta nos damos cuenta que muchas de las plantas tienen cierto orden en la manera en cómo se van saliendo las hojas y los tallos secundarios del tallo principal.

Podemos observar que van saliendo y se van organizando de cierta manera, después se puede comenzar a tomar medidas de una hoja y se pueden hacer estudios más interesantes pero, por ejemplo, que un niño aprenda a observar la cantidad de pétalos que tiene una flor, las estructuras que forman las colmenas o la forma de las galaxias en el universo, la capacidad de observación de la forma, de la forma de las cosas nos va llevando al concepto de número poco a poco.

La idea es que las matemáticas sean una ciencia básica, de hecho la ciencia de la matemática tiene la raíz, qué es el mat, que es el más grande bien, en los griegos, en la antigüedad y no tenía que ver con números, tenía que ver como con la capacidad de adquirir el conocimiento y de organizar el conocimiento, entonces, lo que cultivaban esa área se llamaban matemáticos. Posteriormente, se quedó solamente los números y ahí fue que se perdió, porque solamente algunas personas pueden tener cierta predisposición a los números y ellos son los que se interesan por las matemáticas y no por la matemática en su concepto real, por lo tanto, esto implica que su concepto limitado de aplicación se puede aplicar para resolver muchos de los problemas sociales, ambientales y económicos, aunque la parte económica no se puede utilizar del todo, pero podría gutilizarse para generar más igualdad.

También, las matemáticas podría ayudarnos a resolver muchos problemas de la vida cotidiana como la congestión vehicular, si de verdad se estudia pero se requiere que haya un poquito más de compromiso.

– En otro tema y como parte del Comité Organizador, ¿todavía quedan cupos para participar del 9° Congreso y si este es únicamente para docentes?

Todavía quedan cupos, pueden llamar al 22728982 o buscarnos enwww.congresotalento.org y no solamente pueden participar docentes, pueden llegar padres de familia, interesados en los temas, son más de 80 especialistas y se tendrán talleres, exposiciones magistrales, mesas de trabajo, incluso pueden llegar niños acompañando a los adultos.