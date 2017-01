La estructura de fondo es la misma de antes, pero con algunos retoques: Enrique Dussel

@JoakinSalazar

El Salvador fue parte del pensamiento de la Teología de la Liberación. El país está celebrando 25 años de los Acuerdos de Paz, motivo por el que políticos, filósofos y grandes pensadores de la historia latinoamericana reconocen el ejemplo de un país que fue duramente golpeado por 12 años, pero que poco a poco resurge, como una sociedad cambiante.

Con motivo de la celebración del aniversario, el Gobierno realiza el “Foro Internacional, El Salvador y el mundo: 25 años después de los Acuerdos de Paz”, que cuenta con la participación de Atilio Barón, politólogo argentino, y el filósofo Enrique Dussel, mexicano, que se define como latinoamericano, quienes analizan el esfuerzo salvadoreño y la política latinoamericana que sigue recorriendo un camino de cambios sociales, económicos y populares.

Dussel asegura que tras 25 años, El Salvador debería analizar los sucedido y pensar que fue lo que llevó al conflicto armado en los años 80`s, sobre todo con el papel de Estados Unidos y su intención mantener una política de intromisión en la sociedad salvadoreña.

“Como es que llegamos a esta situación, porque hubo tal violencia en América Central, quien inventó todas esas luchas es como quien inventara esas horribles luchas en el medio oriente, eso lo vivió Centroamérica antes, no podemos negar que fue el pentágono, el departamento de Estado y la política norteamericana, para ahí practicar sus proyectos, y al mismo tiempo tenemos que hacer todavía una análisis de la violencia de quién fue culpable”, afirmó Enrique Dussel, en una entrevista televisiva.

De igual manera, el filósofo argentino alabó el papel revolucionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que frenó todo interés económico, social y político del imperio estadounidense; no obstante, asegura que el país en su estructura social, política y económica no ha cambiado, luego de los 25 años.

“El papel del Frente podría llamarse un triunfo, pero va a hacer frenada por el imperio en todos los niveles, porque no se logra una nueva sociedad y al mismo tiempo la misma izquierda no está capacitada para una transformación, esas cosas no se hacen en uno y dos años, duran siglos; la estructura de fondo, economía, política es la misma de antes, pero con algunos retoques que hemos podido hacer con voluntad popular”, agregó.

Mientras que Atilio Borón sostiene que ejemplos como los Acuerdos de Paz de El Salvador son pocos, principalmente por que se logra establecer y permanecer en paz por 25 años.

“Si ha sido posible es porque en el fondo esa guerra demostró que el FMLN tuvo la capacidad de sostener un conflicto, incluso contra el mismo pentágono, porque estados Unidos estuvo metido en la guerra y no pudo derrotar al frente; se produjo un empate, no creo que el proceso de pacificación haya tenido el mismo curso de que haya ganado el frente, la derecha es muy vengativa, pero lo que se logró merece el máximo respeto”, comentó.

Teología de la Liberación

En otros temas, los expertos hablaron sobre el pensamiento latinoamericano, sobre la Teología de la Liberación, iniciativa que ha estado vigente desde mitades de siglo XX, del cual El Salvador tuvo uno de los máximos exponentes con el Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Dussel asegura que en América Latina se ha vivido un situación importante con la llegada del Papa Francisco al Vaticano, pese a que no es un revolucionario o marxista es un hombre que tiene la sensibilidad popular, lo que impulso el camino de la teología de la liberación.

“Había un joven obispo de derecha que me miraba raro cuando hablaba de izquierda, era Monseñor Romero, fui su maestro; también fui profesor de Rutilio Grande, que explica la transformación de monseñor Romero, es por ello que El Salvador está metido en el origen de toda esta revolución teológica, Romero será la figura del siglo XX de América y del mundo”, explicó.

Política Latinoamericana

En cuanto a la situación política, social y económica de América Latina, los analistas reconocen el papel de la izquierda a través de la historia de los últimos años, desde la Revolución Cubana, Sandinista, Zapatista y la Revolución Bolivariana, iniciativas que han sembrado grandes cambios sociales en Latinoamérica.

Borón reconoce que el neoliberalismo está cambiando, llevando al mismo país imperialista ha hacer cambios sustanciales, ahora con la llegada a la presidencia de Donald Trump.

“Estados Unidos asegura a América Latina como su retaguardia, Estados Unidos en problemas se recuesta sobre América Latina, ahora en un momento donde la conciencia de el país norteamericano este en periodo descendiente, hagamos que América sea grande otra vez, está claro la conciencia que América ya no es grande”, argumentó Borón.

Por su parte, Dussel aseguró que pese a los cambios sociales que nuevamente vive la izquierda, las reacciones populares en argentina, Brasil y México “nos hacen pensar en analizar como entrar en la próxima etapa de cambios”.