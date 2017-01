Gallegos pide a ARENA volver a la mesa de diálogo y no impugnar Presupuesto

@elder_gomez_2

El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, pidió hoy a la opositora ARENA volver a la mesa de diálogo con el gobierno, y que no impugne la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017.

“Hago un llamado a ARENA a no abandonar el diálogo y a la búsqueda de acuerdos”, exclamó el también diputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), en una entrevista de televisión esta mañana.

La dirigencia de ARENA anunció la semana pasada de manera oficial su retiro de las mesas de diálogo creadas a fines del año pasado por el gobierno para discutir temas de país, como Seguridad Pública, caficultura, economía y manejo de las finanzas del Estado, entre otras cosas.

ARENA hizo su anuncio luego de que el congreso aprobara, como siempre lo ha hecho, el Presupuesto General de la Nación de este año, de $4,967.8 millones, sin antes haberlo discutido en el Pleno Legislativo, aunque si en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que sesionó el mismo día y hora en que se llevaba a cabo la Sesión Plenaria, cita que fue abandonada por los diputados de ARENA.

El Presupuesto General de la Nación de este año fue aprobado con los votos de los partidos políticos GANA, PDC, PCN y FMLN, luego de realizar modificaciones a las partidas destinadas al escalafón salarial de empleados de Salud y de los veteranos del pasado conflicto armado, entre otros sectores.

ARENA ha advertido que impugnará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la manera en que fue aprobado el Presupuesto General de la Nación, aunque el Secretario de Comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas, recordó que con esta, son siete ocasiones consecutivas que ARENA no vota por el Presupuesto.

Según la dirigencia de ARENA, el Presupuesto General de este año se encuentra “desfinanciado”, aunque Gallegos recordó que durante las administraciones del ahora partido político de oposición, el monto “siempre estuvo desfinanciado”.

“Por el bien del país, ARENA no debe abandonar la mesa de diálogo, (porque) puede construir mucho y aportar mucho”, reiteró el parlamentario, al afirmar que “ARENA no puede cerrar los ojos y decir que ´me voy a oponer (a aprobar el Presupuesto General), hasta marzo de 2018´”.

“No podemos satisfacer las demandas de todos, pero algo importante hemos hecho con la aprobación del Presupuesto”, reconoció Gallegos, quien aseguró que su partido político le ha apostado “siempre a la gobernabilidad” del país. “A mí no me interesa que al gobierno le vaya bien, lo que me interesa es que el país crezca”, afirmó Gallegos, tras advertir que “los enfrentamientos estériles y polarizantes (entre ARENA y FMLN), paralizan el país”.

“En la medida que el FMLN y ARENA chocan – explicó Gallegos -, el país se detiene”.

“Hago un llamado a ARENA para que no abandone el diálogo y las mesas de entendimiento”, reiteró el funcionario, quien anunció que su partido político “no vamos a pedir, sino que vamos a exigir (al gobierno), nuestra participación en las mesas de diálogo”.

“Vamos a exigir (al gobierno) estar presentes en las mesas de diálogo y negociación, es importante para tomar acuerdos”, aseguró.